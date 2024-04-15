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連巍鐘辭誠美材董事 恆泰：權益受損將追究法律責任

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

誠美材（4960）15日凌晨在證交所公開資訊觀測站發出重大訊息公告，董事兼代理總經理連巍鐘請辭董事職務，但恆泰國際認為，連巍鐘請辭董事的決定，造成恆泰權益受損，將與律師商討後追究相關法律責任；連巍鐘則是強調，「決定辭任誠美材董事，並無損及恆泰利益」。

誠美材今日公告公司法人董事辭任，誠美材公告表示，在 4月14日收到法人董事恆泰國際辭任書，自即日起辭去本公司法人董事職務；請辭理由是，「基於貴公司董事長何昭陽指稱本公司有股東爭議，為免影響貴公司及股東權益，故辭職」。

根據誠美材公告公司法人董事代表人辭任，異動原因是在4月14日收到法人董事恆泰國際代表人連巍鐘辭任書，自即日起辭去法人董事代表人職務。

連巍鐘辭去誠美材董事職務，恆泰國際卻認為權益因此受損，強調連巍鐘的這項決定，並未經過其所代表的恆泰股東決議或同意，此舉影響恆泰在誠美材董事會行使職權的權益，將與律師商討後追究相關法律責任。

恆泰國際實收資本額6.77億元，連巍鐘持有770萬股、股權比率11.37%，掛名公司代表人，並代表恆泰作為誠美材的法人董事之一；恆泰認為，連巍鐘罔顧該公司參與誠美材董事會權益，未與其他股東討論，平白使恆泰喪失誠美材董事席次，此舉嚴重影響該公司權益，將會追究相關法律責任。

針對恆泰國際股東聲明，連巍鐘回應表示，董事長何昭陽在致誠美材同仁的一封信中指稱如有董事涉訟，將影響誠美材，有損公司形象；「基於前述指摘，為免恆泰內部股東爭議影響誠美材公司形象，並作為何董事長延遲召集董事會之理由，故辭任代表人董事席次，以杜絕何董事長各項疑慮」。

連巍鐘強調，「恆泰與誠美材，於法律上屬於兩個獨立之個體，法人股東恆泰自身爭議，屬於其內部事項，實與誠美材無關」；他認為，「本人經恆泰股東會選任為董事長，依法即有代表恆泰之權，為免除爭議，因此決定辭任誠美材董事，並無損及恆泰利益」。

泰國 股東會

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