因台積電及文曄科技2案 我國對外投資第一季115.2億美元、年增67.4%
經濟部投審司15日發布統計指出，2024年1-3月核准(備)對外投資件數為179件，較上年同期增加45.53%；投資金額計115.2億美元(折合新台幣3,457.9億) ，較上年同期增加67.39%。主要是文曄科技以39.8億元收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權，以及台積電30億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.。
經濟部強調，台積電30億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，係從事投資業務，本次投資目的係為降低外匯避險成本。
此外，今年1-3月我核准對中國大陸投資件數為77件，件數較上年同期減少11.49%；核准投資金額計9.2億美元(折合新台幣277.5億元)，較上年同期增加22.11%，主要係因3月核准文曄科技股收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權，因而間接取得大陸地區投資事業股權所致。
因此，投審司指出，今年第1季，含對外投資、對中國大陸投資件數為256件，投資金額為美金124億5,173萬3,000元(折合新台幣3,735.5億元)。
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