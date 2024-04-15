快訊

奪命瞬間曝！皮卡車轉彎未禮讓 婦走斑馬線「兩度遭輾」爆頭亡

要柯文哲想清楚 趙少康：三角督結果只會保送民進黨

大樹董座：台灣藥局密度世界第一 藥師起薪喊到10萬

專利備受肯定 華邦集團再度躋身全球百大創新機構

經濟日報／ 蘇嘉維／台北即時報導

華邦電（2344）集團於15日宣布2024年再次入選科睿唯安的全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators 2024），彰顯華邦集團將研發成果積極地布局多國專利，及質量並重的專利動能表現，備受國際專業評鑑肯定。

華邦、新唐、新唐日本等集團旗下關係企業整合全球同仁研發實力積極投入技術開發，並在世界各地設立研發據點，以專利與營業秘密雙軌保護創新成果，研發領域遍及物聯網、智慧工業、醫療、車用、電腦通訊以及消費性產品等市場，是台灣唯一同時具備DRAM、Flash及Logic三項自主製程開發、產品設計及行銷業務能力的集團公司。

2023年華邦集團研發經費約占總營收23%，目前全球累積獲證專利超過8,500件，顯示華邦集團高度重視研發資源的挹注。

科睿唯安產品長Gordon Samson表示，今年躋身全球百大創新機構絕非易事，因為在創新生態系統中保持優勢比以往更加困難。華邦展現出一貫的創新表現，尤其是其發明在全球市場上的成功和領先技術。我們祝賀華邦連續兩年榮獲全球百大創新機構。

華邦表示，公司在創新管理方面，以永續貢獻與專利品質為智財政策核心並持續布局關鍵技術之專利。除了以專利來評價創新外，更納入營業秘密註冊制度，以全方位地記錄創新的軌跡，進一步強化公司營運及智慧財產管理。

未來，公司也將持續地開發綠色技術，將專利布局策略融合營運目標，涵蓋電動車、自駕車、AI、節能減碳等新興應用領域，期望能與客戶及合作夥伴共同發揮半導體產業的永續創新影響力。

大創 布局

延伸閱讀

接獲徵詢接任國發會主委？ 王美花：做好每天工作

守好護國群山營業秘密 智慧局公布學研機構管理要領

衛福部BNT疫苗採購「破局」原因曝光 林全：要是我在政院也不會同意

華邦、旺宏3月業績都月增加21%

相關新聞

亞洲創投教父徐大麟追思會 施振榮、郭台銘、胡定吾、徐小波親弔念

有亞洲創投教之稱的漢鼎亞太（H&Q Asia Pacific)主席兼創辦人徐大麟因病於上月30日去世，享壽81歲。徐大麟...

台版ChatGPT今釋出！國科會TAIDE-LX-7B模型將供產學研以導入生成式AI

因應全球ChatGPT帶來廣泛且巨大的影響，國科會自2023年初即推動可信任生成式AI發展先期計畫（Trustworth...

智慧型手機排名大地震！首季蘋果跌落神壇、三星返第一

根據IDC最新全球手機季度追蹤報告的初步數據統計，今(2024)年第一季全球智慧型手機出貨量年成長7.8%，達到2.89...

掌握EUV關鍵儲存和管理技術 家碩下半年迎接AI爆發商機

半導體設備商-家碩科技（6953）今（15）日舉辦上櫃前業績發表會。該公司營運以提供半導體設備及相關零組件的設計、製造、...

三星共同執行長慶桂顯 親訪廣達小金雞雲達總部

三星電子共同執行長慶桂顯（Kye Hyun Kyung）日前來台，親訪代工大廠廣達（2382）旗下雲達科技總部，並參觀雲...

電子簽章法落日條款改為1+2年 有望本會期三讀

因應數位經濟快速發展，數位部推動《電子簽章法》修法，15日立法院進行電子簽章法逐條審查，其中主要修正部分為落日條款，由原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。