全球LCD面板龍頭京東方釋三利多 助攻群創、友達營運

全球LCD面板龍頭大陸京東方看好面板業後市，釋出三大利多訊息，包括預告今年首季獲利將大增223%到304%，優於市場預期；以及高喊將持續採「按需（求）生產」策略，讓產業延續良性發展；同時看好今年主要國際運動賽事對面板備貨需求持續強勁，帶動報價一路走揚態勢確立。

京東方以全球LCD面板龍頭之姿領頭看旺後市，業界認為，台灣面板雙虎群創（3481）、友達（2409）也將全面向好，為今年營運再吞定心丸。在台股高檔震盪，業內投資人普遍居高思危之際，雙虎挾低股價淨值比、營運大轉機，以及產業龍頭背書後市等題材優勢，有望匯集新一波人氣。

近期面板報價呈現穩步回升走勢，研調機構集邦科技（TrendForce）最新報價顯示，電視面板4月報價續漲，監視器面板漲勢亦較之前擴大，連原本疲弱的筆電用面板11.6吋產品也開始起漲。面板廠大小尺寸產品都傳喜訊，確立營運將呈轉揚態勢。

京東方更出面為產業發展按讚。財聯社報導，面板產業以強周期性聞名，經歷兩年的波動期之後，今年產業回溫訊號明確。京東方揭露的業績預告指出，今年第1季淨利將達人民幣8億元到10億元，年增223%到304%，增幅優於市場預期，透露市場復甦動能遠優於業界估計。

京東方強調，首季業績大增，主要受益於半導體產業良好的供給格局，以及今年國際體育賽事備貨需求和高漲價預期， 使得LCD面板終端需求提前釋放。

產品價格方面，電視類產品價格自2月起全面上漲，3月漲幅擴大；IT類產品價格回升態勢也開始初步顯現，並看好業界持續採「按需（求）生產」策略，將讓產業延續良性發展，助攻面板報價持續揚升。

台灣面板雙虎近期基本面明顯增溫，群創、友達3月業績雙雙重回200億元大關，以群創3月合併營收較2月勁揚45.1%，表現相對出色。群創3月合併營收201.26億元，月增45.1%，年增15%，是近23個月以來單月營收再度站上200億元大關。

友達3月合併營收212.04億元，月增6.9%，年增10.5%，也繳出「年月雙增」佳績，亦攀上近三個月來單月新高。