AI PC算力大戰揭幕 品牌與代工廠樂觀看成長

英特爾上週推出新一代人工智慧（AI）晶片Gaudi 3，掀起AI PC晶片算力大戰新話題。PC品牌與代工廠普遍預期，今年AI PC滲透率僅低個位數（約1%至3%），但隨著新晶片推出、殺手級應用浮現，2025年AI PC有望大量成長。

英特爾新款AI加速器Gaudi 3採用台積電5奈米製程生產，即使與AI晶片大廠輝達（NVIDIA）的產品相比也毫不遜色。英特爾表示，Gaudi 3的參數模型訓練時間、推論吞吐量和推論能源效率，皆優於輝達的H100晶片，推理速度也優於輝達的H200晶片。

去年AI PC（搭載人工智慧的個人電腦）概念浮上檯面時，尚未有明確定義，如今英特爾與微軟聯手搶下話語權，共同定義AI PC須滿足3項基本條件：能運行微軟AI助理Copilot、配備微軟Copilot實體鍵、內建神經處理單元（NPU）。

微軟要求AI PC的NPU算力需達到40 TOPS（每秒1兆次操作），目前僅高通預計今年下半年出貨的Snapdragon X Elite達標，算力可達45 TOPS。

超微（AMD）今年下半年有望推出Strix Point（Ryzen 8050系列）晶片，算力有機會達45至50TOPS。英特爾規劃2024年底推出的Lunar Lake晶片，NPU算力將達45 TOPS。

從品牌廠角度來看，宏碁認為，大部分AI PC晶片將在今年下半年推出，但搭載新款NPU的筆電要等到2024年底或2025年初，預期2025年殺手級應用推出後，將帶動軟體與硬體效能同步，較有機會放大AIPC出貨量。

華碩指出，今年下半年各家業者推出的AI PC較符合市場期待，2024年AI PC滲透率約低個位數，2025年將達中個位數（約4%至6%）。短期AI PC在消費市場的滲透率高於商用市場，長期則以商用滲透率較高。

惠普（HP）認為，AI PC滲透率提高，有助於帶動PC平均價格成長5%至10%。

代工廠廣達預期今年PC出貨量將持平，AI PC帶動硬體規格與售價提高，在市況低迷下，須2025年消費市場才會放量，商務機種則是今年下半年就有機會。

根據研究機構IDC最新統計，2024年第1季全球PC出貨量達5980萬台、年增1.5%，重返正成長，且直逼2019年第1季的6050萬台，回到疫情前水準，主要因為去年第1季基期較低、歐美通貨膨脹趨緩。

IDC全球行動裝置追蹤研究經理烏布拉尼（JiteshUbrani）表示，雖然中國市場通縮壓力仍在，但隨著新款的AI PC將於今年稍後開始放量出貨，加上企業換機週期啟動，看好今年PC市場將持續復甦。除了出貨量成長，新的AI PC價格較高，有望為PC及相關零組件供應商帶來更多機會。