台積獨董提名見美商務部要角 6月4日全面改選

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。 圖／聯合報系資料照片
台積電。 圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）昨（12）日公布下屆董事候選人名單 ，受到外界矚目的是三名新獨立董事，包括美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉‧伯恩斯（Ursula M. Burns）、阿拉伯石油公司審計委員會主席琳恩‧埃爾森漢斯（Lynn L. Elsenhans）、以及東洋董事長林全，台積電將於6月4日舉行股東常會全面改選。

台積電新董事名單中，林全、伯恩斯、埃爾森漢斯入列，凸顯台積電因應公司治理潮流增加女性董事比率，同時在地緣風險升高下，借助這三人的國際視野與熟悉美國商務部運作，協助台積未來在美國及其他海外布局。

台積電公布三名新獨立董事候選人，分別為烏蘇拉‧伯恩斯（左起）、琳恩‧埃爾森漢斯、林全。 圖／取自Baker Hughes網頁、路透、本報資料庫
台積電公布三名新獨立董事候選人，分別為烏蘇拉‧伯恩斯（左起）、琳恩‧埃爾森漢斯、林全。 圖／取自Baker Hughes網頁、路透、本報資料庫

台積電6月董事會改組後，將由現任總裁魏哲家接任董事長兼總裁。台積電昨天股價盤中創新高，一度來到826元，終場收818元，跌2元。

據台積電公布董事候選人名單，台積電董事將由四席減為三席，分別是魏哲家、台積電榮譽副董事長曾繁城、國發會主委龔明鑫；獨立董事自六席增為七席，包括四位現任獨立董事：彼得‧邦菲、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、拉斐爾‧萊夫，以及新增的三名獨立董事。現任董事長劉德音，及前台積電法務長陳國慈、台達電董事長海英俊將退出董事會，台積電董事會提名委員會因而補上三位名額。

台積電總裁魏哲家表示，過去多年來，董事就其專業與豐富的經驗，提出建言支持公司的成長策略，不斷強化公司治理。台積公司近年來經歷了前所未有的挑戰，隨著持續變化的產業樣貌及地緣政治，台積依然引領技術的開發與進步，推出最先進的技術，強化競爭力，讓創新和永續發展處於領先的地位。

對於劉德音即將從董事會卸任，魏哲家深表祝福，並感謝劉德音傑出的領導能力，支持台積電克服挑戰並成長茁壯。

台積電 美國商務部 魏哲家

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