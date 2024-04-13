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台積電董事候選人名單見美企業女強人 來頭不小

經濟日報／ 編譯梁采蘩／綜合報導

台積電（2330）公布下屆董事候選人名單，包括兩名外籍女獨董，其中一人來頭不小。烏蘇拉．伯恩斯（Ursula M. Burns）除了是美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席，也是美國企業界知名女強人。2009年，伯恩斯被任命為全錄公司（Xerox）執行長，成為第一位領導財星全球500大企業的非裔女性。

現年65歲的伯恩斯出身單親家庭，在曼哈頓貧民區長大，同年代女性多選擇護士、老師等穩定的傳統職業，她卻對數字和工程情有獨鍾。

高中畢業後，伯恩斯進入布魯克林理工學院（現紐約大學坦登工程學院）就讀，1980年取得機械工程學士學位，同年夏天申請到全錄的實習工程師工作，讓她得到寶貴的經驗與實際收入，藉此在哥倫比亞大學繼續攻讀機械工程研究所。隔年她便完成學業正式獲聘，在全錄一待就是30幾年。

台積電 研究所 美國商務部

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