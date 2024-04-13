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外資估iPhone產量 將觸底彈升

經濟日報／ 記者楊淨淳／台北報導

日系外資瑞穗證券在最新釋出的「iPhone產量預估報告」中指出，第2季為iPhone產量谷底，下半年將觸底彈升，且明年隨著iPhone SE4入門機款推出、及iPhone 17系列機種推動，2025年整體iPhone產量預估將升至2.27億支，較原先預期增加5%。相關供應鏈中，瑞穗看好三家台廠，包括台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）。

瑞穗證券表示，今年iPhone生產由於受到中國大陸市場需求疲弱的影響，iPhone 15產量第1、2季持續偏低，第2季估計將降至9,300萬支谷底。不過，第2季末的動能有望開始改善，部分原因是蘋果對iPhone 16的樂觀預期及增強了AI功能的前景。

接下來可關注的焦點，包括iPhone 16的功能、價格和銷量。看好下半年在iPhone 16面市、及增強型AI功能帶動下，生產及銷售動能轉佳，估2024年總產量為2.17億支，年減7%。

展望後市，隨著iPhone SE4入門機款推出、及iPhone 17系列機種推動，加上包括AP、鏡頭、電池等單價增長而帶來的好前景，瑞穗認為2025年iPhone產量將恢復正成長，預期整體iPhone產量將升至2.27億支，較原先預期增加5%。

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