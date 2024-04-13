遭為升提起侵權訴訟 智易：專利不主戰不怯戰

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通大廠智易（3596）近年積極從家用市場跨向車用市場，打造整體車用解決方案，搶進亞洲商用車隊管理市場。智易也遭車用電子大廠為升盯上，提出專利訴訟，智易昨（12）日表示尚未收到訴訟公文，不主戰也不怯戰。

為升11日公告，智易科技涉嫌侵害本公司的車輛雷達裝置多項發明專利，因此提起專利侵權訴訟，已經向智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟。

智易昨日公告指出，尚未收到訴訟公文，待接獲後將另行公告，本公司目前正常營運，對財務及業務無重大影響。

智易昨日股價下跌2.5元，收184.5元。

智易指出，智易不主戰，也不怯戰，將深入研究，收到訴訟公文之後，審慎因應。

智易主要布局家庭用網路解決方案市場，產品包含5G解決方案、光纖寬頻解決方案、家用無線通訊解決方案、家用多媒體解決方案，近年低調切入車用市場，打造整體車用解決方案。

智易指出，車用解決方案涵蓋車用雷達及車聯網，產品包含77GHz、79GHz全方位偵測警示雷達、5G智能車載系統提供安全監控，此外，提供77GHz、79GHz駕駛輔助系統駕駛安全及應用於商用或電動車的遠程監控4G、5G智能車載系統及智能車輛管理軟體，而T-Box車載系統則整合77GHz、79GHz毫米波雷達，實現即時駕駛診斷、車輛管理及碰撞預防。

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