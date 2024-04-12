TrendForce：預期第2季需求漸增 但電芯價格仍有壓力

中國大陸動力電芯價格經歷過去一年多時間的持續下滑後，今年2月份以來供應鏈價格整體已逐漸回穩。據TrendForce研究顯示，3月電池級碳酸鋰價格反彈，先後突破每噸10萬元、11萬元（以下均以人民幣計），至3月末均價略有回落，但3月整體電池級碳酸鋰均價仍月漲14%。受原料成本支撐，3月大陸動力電芯價格整體持穩，其中方形三元、方形鐵鋰和軟包型三元動力電芯月均價分別達0.48元/Wh、0.42元/Wh和0.50元/Wh。

儲能電芯方面，3月儲能電芯市場需求開始恢復，但復甦程度不及動力電芯。部分儲能電芯企業生產稼動率開工率較高，但多數仍偏淡，其中磷酸鐵鋰儲能電芯3月均價0.42元/Wh，月跌約2%。目前儲能電芯供應端仍處於過剩狀態，同時隨著更具價格優勢的280Ah+大容量儲能電芯出貨占比的提升，預計儲能電芯價格將進一步下跌。

消費電芯方面，隨著鋰、鈷等金屬原料價格回升，消費電芯3月均價月漲4%，至5.61 元/Ah。目前鋰、鈷金屬原料價格較難再上漲，故消費電芯價格若要持續回升將有困難，預計４月均價持穩。

TrendForce表示，相較2023年同期，2024年初大多數原材料價格已跌逾半。隨著上游核心原料價格逐漸跌至企業邊際成本水準，部分高成本的產能將面臨加速出清，有望緩解產能過剩問題，恢復供需穩定。

整體而言，受供應端減產影響，第一季末鋰價止跌回升，但由於產能過剩的格局短期內並未扭轉，同時隨著下游需求的逐步回暖，供給端可通過提升產能利用率獲得快速恢復，因此鋰價回升幅度有限。

綜合來看，在上下游價格博弈下，預計第2季鋰價漲跌的空間均有限。其次，動力電芯市場競爭加劇已成定局，同時還有中國大陸新能源車品牌的價格戰，品牌陸續推出多款低價電動新車型，龍頭供應商為了擴大市占率，正在將電芯價格推向低於0.4元/Wh，預計將使動力電芯跌價情況更明顯。因此，TrendForce預估，第2季整體電芯價格仍會小幅下行。