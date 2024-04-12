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台積電宣布下屆董事候選人名單 股東會6月4日召開

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）12日宣布10位董事被提名人，包括3位現任董事：魏哲家、曾繁城、龔明鑫；4位現任獨立董事：彼得‧邦菲、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、拉斐爾‧萊夫；及3位新的獨立董事候選人：烏蘇拉‧伯恩斯、琳恩‧埃爾森漢斯、林全，列入為下屆董事會之董事候選人，並在6月4日股東常會的董事改選中進行選舉。

台積電董事長劉德音博士表示，「台積公司董事會是由來自產業界、學術界、法律界的多元背景專業人士組成，這些具有世界一流業務營運經驗的專業人士分別來自台灣、歐洲和美國。身為主席，我非常幸運參與如此健全的董事會並獲得大家的支持，確保台積公司朝著正確的道路前進。我衷心感謝所有董事們的付出與貢獻，也相信台積公司在新一屆董事會的引領之下將持續迎向光明的未來」。

除了劉德音董事長卸任之外，陳國慈與海英俊也決定卸任台積公司董事，劉德音感謝陳國慈與海英俊過去多年來的傑出貢獻。

台積公司總裁魏哲家博士表示，「過去多年來，董事就其專業與豐富的經驗，提出建言支持公司的成長策略，不斷強化公司治理。台積公司近年來經歷了前所未有的挑戰，隨著持續變化的產業樣貌及地緣政治，我們依然引領技術的開發與進步，推出最先進的技術，強化我們的競爭力，讓我們的創新和永續發展處於領先的地位。劉董事長將從董事會卸任，我們深表祝福，感謝劉董事長傑出的領導能力，支持台積公司克服挑戰並成長茁壯」。

劉德音 台積電 海英俊

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