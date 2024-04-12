數位部17日邀Google等開會 討論AI評測與防詐

數位部今天表示，預計下週跟內政部、其他部會一起推出打詐專法。17日規劃與Meta、Google、微軟跟OpenAI等業者召開線上會議，包括邀業者進行AI評測，也會把先前蒐集到民眾對AI的想法、AI如何防詐等議題跟業者交流。

數位部今天上午舉行「第3屆點子松徵件記者會」，數位部長唐鳳也親自出席。本屆點子松主題為「WeWe Futures：2040人機共融」，邀民眾發揮想像力跟創造力，探索對2040年人機共融新未來的想像，第3屆徵件活動即日起到7月15日截止，不分年齡、國籍，個人跟團隊皆可投件。

唐鳳致詞時表示，AI帶來「心想事成的年代」，但是這些成果有沒有符合社會期待，還是造成更多民眾沒想到的後果，都需要更多討論。去年也持續透過公民審議式工作坊蒐集外界對AI的想法，後續也會讓國科會台灣繁體中文「可信任人工智慧對話引擎」（TAIDE）了解民眾的想像。

唐鳳表示，預計下週跟內政部、其他部會一起推出打詐專法，對大型網路廣告平台課予額外責任。17日也預計跟Meta、Google、微軟、OpenAI等平台討論AI相關議題，看防詐上如何杜絕AI在網路上造成的危害。

數位部去年底舉行AI產品與系統評測中心啟動儀式，初步規劃以語言模型作為評測對象，數位部在3月底已預告人工智慧（AI）產品與系統評測參考指引草案。

數位部官員說明，下週跟業者的線上會議主要以AI評測中心為基礎，並非以打詐為前提，也邀業者進行AI評測，過去幾屆點子松蒐集到民眾對AI應用的意見，也會跟業者交流，同時也會跟業者討論對AI防詐有什麼想法。

至於有外界聲音質疑性犯罪網站「創意私房」封鎖網域速度太慢，唐鳳表示，10日晚間6時30分收到衛福部相關公文，馬上就在6時31分執行停止解析網域，應沒有執行太慢的問題。