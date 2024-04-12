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AI資料中心帶動美電網變壓器缺貨 重電台廠擴產外銷

中央社／ 台北12日電

重電族群受惠美國市場，本土投顧法人今天分析，人工智慧（AI）資料中心發展帶動美國用電量和基礎電網建設大增，變壓器成戰略物資，供不應求狀況將延續到2027年，包括華城、士電、大同重電、亞力等，受惠美國變壓器強勁拉貨需求，擴產拚外銷市場。

重電族群第1季營收紛紛創高，今年營運展望相對樂觀，外銷美國市場成為營運成長關鍵。法人今天分析，重電族群主要受惠美國AI資料中心建置、能源轉型、電網汰舊換新、以及製造業回流等四大趨勢。

法人指出，AI資料中心快速發展，美國用電量將大幅增加，目前資料中心占美國總用電量比重約2.5%，預期到2030年，相關用電比重將大幅提升至7.5%，這也使得美國電網基礎建設需求大增。

法人表示，在美國基礎電網建設中，變壓器是重要戰略物資，美國變壓器市場供不應求缺口持續擴大。

期貨法人分析，美國電網基礎建設年歲老舊，無法應付未來10年淨零碳排及新能源產業用電需求，且在美國已安裝的變壓器，大多超過35至40年的設計壽命。

美國老舊電廠汰換高壓變壓器的需求大增，不過法人指出，美國國內變壓器產能，僅能供應國內市場不到20%的需求，超過8成需求仰賴進口，進一步帶動美國電廠公司積極向韓國以及台灣電力設備供應鏈拉貨。

從產品交期和產能布局來看，法人表示，目前變壓器交期已拉長至3年至4年，儘管台灣重電族群積極擴充大型變壓器產能，但預計投產時間大部分落在2025年至2026年，預期變壓器供不應求的狀況將延續到2027年。

從毛利率來看，法人評估，大型變壓器外銷訂單毛利率，是國內訂單的2倍至3倍，帶動重電族群變壓器產品外銷美國市場。

展望主要廠商訂單能見度和產能布局，法人分析，華城電機訂單滿載，在手訂單規模超過新台幣百億元，能見度看到2026年，預估今年和2025年擴產幅度達30%至40%，並透過增加機台、三班制、優化產線等方式，因應市場需求。

法人預估，今年外銷占華城整體業績比重可升到45%，變壓器占華城整體業績比重將從7成多提升至近8成。

士林電機先前指出，在既有重電廠投資新台幣10多億元，擴充大型變壓器產品線，預估今年底完成，2025年第1季可上線投產，預估產能貢獻度可增加25%至30%。

法人評估，大型變壓器占士電整體變壓器業績比重約4成至5成，預估擴產後，士電大型變壓器產值可增加至近40億元。

大同主推電力變壓器、配電變壓器及美式箱變（亭置式變壓器），今年定調為美國變壓器元年，4月可取得北美變壓器UL實驗室認證，鎖定以美國加州為核心，擴展至大西北地區與德州等當地電力公司、電廠大型工程統包EPC業者及新能源系統廠家。

大同表示，配電變壓器的交貨期較短，今年先行出貨配電變壓器，後續電力級變壓器2025年跟進出貨。

亞力電機在桃園楊梅廠擴充變壓器二廠產能，法人預期今年下半年，亞力變壓器產值可翻倍。

根據資料，全球變壓器大廠包括法商施耐德電機（Schneider Electric）、德商西門子（Siemens）、Eaton、瑞典商ABB、日本日立（Hitachi）等，歐美市場占這些主要大廠變壓器銷售比重達7成多。

美國

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