美光DRAM供應受花蓮強震影響 單季最多少4%-6%
美國記憶體晶片大廠美光（Micron）今天表示，3日花蓮強震對其動態隨機存取記憶體（DRAM）單季供應的影響，最多達個位數百分比中段。
路透社報導，由於台灣在全球晶片供應鏈扮演舉足輕重角色，3日強震引發外界擔憂供應可能中斷。
在台灣有4個生產基地的美光表示，地震後其DRAM生產尚未完全恢復，但長期供應能力不會受到影響。
美光2月表示，已開始量產輝達（Nvidia）H200繪圖處理器（GPU）使用的高頻寬記憶體（HBM）。H200用於人工智慧（AI）應用，而HBM則是在開發AI應用時使用。
美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）3月表示，美光今年的HBM供應已售罄，明年供應量大多也已分配完畢。美光今天並未說明其HBM供應是否會受到花蓮強震影響。
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