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Meta新AI晶片問世 晶心科營運跟著衝

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

Meta第二代「MTIA」自研AI晶片問世，算力與記憶體頻寬效能倍增，台灣矽智財（IP）廠晶心科（6533）是助攻Meta打造最新自研AI晶片關鍵夥伴。隨著第二代MTIA自研AI晶片陸續放量，晶心科營運跟著喊衝。

晶心科是台灣RISC-V架構IP代表廠商，相較於目前輝達（NVIDIA）AI晶片與其他主要雲端服務供應商（CSP）自研AI晶片都採安謀（Arm）架構，晶心科助力Meta發展自研晶片，點亮RISC-V架構IP在AI晶片領域的無窮可能。

Meta是晶心科的大客戶，雙方合作已久。Meta第一代「Meta訓練和推理加速器」（MTIA）就採用晶心科的RISC-V架構 IP。如今再推出最新第二代晶片，晶心科依然是其合作夥伴。

Meta先前揭露過，其第一代MTIA晶片是採用晶心科的AX25-V100 IP打造。業界傳出，Meta第二代MTIA晶片是根據第一代晶片設計再演進，功能與效能方面都升級。

Meta 晶心科 晶片

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