匯兌進補 大立光首季EPS 45.79元

大立光（3008）昨（11）日公布首季稅後純益61.11億元，季增23%，年增86%，每股純益45.79元，為六季來最佳，也是四年同期新高。不過，因首季營收下滑，關鍵財務數字毛利率再度失守「5字頭」大關、降至49.17%。

由於上季新台幣對美元匯率貶值逾1元、貶至32元大關，大立光坐擁23.4億元業外匯兌收益，為歷年第三大，貢獻每股純益17.54元，為上季獲利大進補。若以本業獲利來看，上季營業淨利39.6億元，季減50%，年增21%。

大立光去年第4季受惠營收規模放大、加上良率提升、產品組合因素，單季毛利率一口氣大增逾10個百分點，重回「5字頭」、達52.8%，為一年來高點。今年首季進入傳統淡季，加上產品均價（ASP）下滑，單季營收季減36.7%，毛利率再度跌破50%大關，季減3.7個百分點。

針對本季毛利率走勢，大立光董事長林恩平坦言，仍視價格、產能利用率及良率而定。儘管本季營運平淡，沒有太多新機種推出，法人關切產品均價趨勢，林恩平表示，沿用舊機種一般都會降一些價格，不過，良率也會隨時間改善，理論上，本季的良率應該會比前一季改善。

法人也關切新廠規劃的進展，大立光三座新廠計畫中，其中第一座已於去年第4季量產，至於第二座新廠，由於整體規模較大，未來若可能拉高模造玻璃（MG）自製率，可能將在第二座新廠生產。