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鴻海管控供應鏈投資173億元 取得準時達100%股權

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）昨（11）日晚間公告，代子公司富士康科技集團有限公司公告，取得準時達國際供應鏈管理有限公司股權，交易金額為人民幣38.63億元（約新台幣173億元），主要為加強全球運籌能力與供應鏈管理。透過這次增資之後，準時達成為鴻海集團100%持股子公司。

根據鴻海公告，富士康科技集團此次是向中國人壽保險、啟粵時（廈門）股權投資合夥企業（有限合夥）、河南省和諧錦豫產業投資基金（有限合夥）、天津朗旭股權投資基金合夥企業（有限合夥）等15個股東取得準時達國際供應鏈管理公司股權。

此次交易後，富士康科技集團對準時達國際供應鏈管理公司持股提升至42.1742%，加上集團其他關係企業 Jusda（Hong Kong）Holdings Limited 52.9065%、富泰華（深圳）2.2393%、鴻富泰精密電子（煙台）2.68%，合計持有準時達國際供應鏈管理公司全數股權。

準時達是鴻海集團旗下供應鏈物流管理平台服務公司，聚焦製造業上游從原材料到成品，以及下游從成品到終端消費者的全程端到端供應鏈整合。近年頻頻傳出鴻海有意規劃讓準時達在香港IPO，此次集團提高持股至100%，引發關注。

準時達目前在北美、歐洲、韓國、日本、越南、印度、泰國及東南亞、澳洲建立全資及合資公司。

中國人壽保險 富士康 鴻海

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