聯合再生被駭 產線一度停擺

太陽能廠聯合再生（3576）昨（11）日公告，該公司遭駭客攻擊，造成生產線一度停擺，相關影響與損失仍在估計中。聯合再生強調，經動員公司IT人員與資安顧問全力進行搶修後，已有部分產線恢復生產，客戶資訊都未外流，並期盼將影響降至最低。

聯合再生創立於2018年，由新日光、昱晶以及昇陽光電等三家國內太陽能廠合併而成，在台灣市場太陽能模組市占率超過三成，為台灣指標太陽能廠。

聯合再生遭駭客攻擊

據悉，聯合再生昨日偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下，資訊部門全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。

聯合再生表示，目前已對所有網域（頁）及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作，公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構的安全管控，以確保資訊安全。

近年國內科技廠遭駭客攻擊事件頻傳，但造成生產線全面停擺的狀況較為少見。對此，聯合再生回應，主要是生產線伺服器遭攻擊，為確保安全，主要生產基地竹南廠與台南廠均停產受檢，客戶資訊均無外流情況。

聯合再生在台灣太陽能電池、模組年產能約800MW（百萬瓦），且各有一條M6以及M10產線，現階段M6已陸續進行機台升級動作，估今年可全部轉成M10 TOPCon，而該產線在經客戶認證後，最快8月產能將開出，屆時產能可達830MW；而泰國廠則維持年產能1.8GW（10億瓦）。

營收比重方面，聯合再生太陽能製造（含電池、模組）約占比九成，其餘一成為儲能與系統；若從市場比重觀察，台灣市場與海外市場分別各占五成，營收比重較為平均。