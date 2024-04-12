電價調漲效應 三科學園區電費年增192億

電價自4月起調漲，工業用戶負擔較大調幅。根據國科會估算，三大科學園區2023年總用電度數為447億度，原每月電費約126億元，自今年4月起工業電價平均漲幅為12.7%，每月電費預估增加約16億元，一年新增192億元電費。

國科會昨（11）日赴立法院教育及文化委員會專題報告，立委關注403花蓮大地震對於三大科學園區影響及損失？國科會副主委林敏聰回應，影響微乎其微，多數廠商當天就復機正常營運。

竹科管理局長王永壯表示，因這次地震對園區基礎建設未造成影響，科學園區水電氣正常供應。園區廠商部分主要為因應地震預防性停機及人員疏散，大部分工廠當日已完成復機，工廠已正常營運，少部分工廠也陸續復機校準，已全面恢復。

他表示，三大科學園區以積體電路產業為最大宗，大地震有可能使部分機台受損，此外因大地震使機台鎖住，須重新校準，廠商也會因此停工，但整體來說，損失甚微。他估計對當月營業額有影響，但廠商會趕工，季營業額幾乎就沒有影響。

國民黨立委楊瓊瓔質詢，電價今年4月起調漲，對科學園區廠商影響為何？國科會產學及園區業務處長許增如表示，以工業用電平均調幅12.7%計算，三大科學園區每月電費增加16億元。

楊瓊瓔說，將要求經濟部9月不能再漲電價，問國科會支不支持？林敏聰表示，國科會尊重電價機制。

國民黨立委葉元之質詢，嘉義科學園區通過環評未包含半導體產業進駐，台積電先進封裝會落腳嘉義？南科管理局長蘇振綱表示，新興科技封裝是允許的，台積電3月正式提出申請。