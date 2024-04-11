快訊

離婚18年！大陸知名變性主持人金星復婚 「1細節」甜暈網友

傳林佳龍點頭接任外交部長 人事下午可望拍板

中職／啦啦隊一粒人氣高IG粉絲破25萬 還首次接獲廣告代言

台灣應材攜手鴻梅基金會 共創360°永續文化2024「樂城生活節」

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
台灣應材攜手鴻梅基金會， 共創 360°永續文化2024「樂城生活節」。記者李珣瑛／攝影
台灣應材攜手鴻梅基金會， 共創 360°永續文化2024「樂城生活節」。記者李珣瑛／攝影

「樂城生活節」是由新竹兩大藝文推手—台灣應用材料公司及財團法人鴻梅文化藝術基金會攜手推出的企劃。今年邁入第二年，持續承載著企業支持藝文超過20年的文化精神，以及基金會長期培育藝術人才的地方關懷，一同共創永續文化新時代。

2023年「樂城生活節」以「應材文藝季 2.0」全新面貌呈現，成功串連了超過40位講師，140個地方品牌，並累積超過7,000人次參與。應用材料公司身為全球半導體與顯示器設備領導廠商，不僅持續推動半導體生態系創新及永續發展，更與據點城市緊密連結，發揮深遠的經濟及社會影響力。2024年，雙方共同定調「永續文化360° 」為「樂城生活節」的長期核心價值，展現對於永續文化生生不息的關切與實踐，也彰顯台灣應用材料公司對於在地永續文化理念的長期投入與承諾。

應用材料公司台灣區總裁余定陸表示，實現更美好的未來（Make Possible A Better Future）是應材的願景，發揮強大本業優勢為客戶與產業推動材料工程技術創新，同時與在地緊密連結、支持更強韌的社區發展，在台灣長期投入藝文推廣。應材是竹科第一家以公益講座推廣藝文的外商企業，自2000年首次辦理「應材文藝季」至今走過24個年頭，2023年蛻變為「應材文藝季2.0—樂城生活節」走入群眾。「永續文化360°」精煉了對美好未來的想像與實踐，挹注生生不息的永續文化。

財團法人鴻梅文化藝術基金會董事長陳添順表示，鴻梅文化藝術基金會於2008年成立，甄選藝術新秀輔以成長，成立藝術新人獎給予資源支持，致力於台灣全生態藝文環境的打造，今年更啟動了鴻梅國際藝術村計畫，期待創造跨文化、跨地域的對話及交流。去年與台灣應用材料公司合作主辦「樂城生活節」獲得許多正面回饋，我們希望將樂城生活節的廣度打開，從四大面向：美感教育、永續設計、藝文創作、地方社群出發，持續累積民間能量，創造永續發展的影響力。

2024年「樂城生活節」將在新竹、台南雙城展開一系列親子同遊的趣味活動，以四季結合主題，分別於4月、6月、9月、11月陸續登場！第一場「春季—彩色繽紛夢」即將於4/27、4/28在新竹將軍村展開，帶大家透過玩「色彩」來感受美感教育在生活裡的實踐。透過「體驗」全感官的投入感受，藉由「市集」看見不同品牌的多元想像，還有能更深入了解主題內容的「講座」。

應用材料公司台灣區總裁余定陸（右）與鴻梅文化藝術基金會董事長陳添順11宣布，2024「樂城生活節」系列活動將於新竹、台南依序展開。記者李珣瑛／攝影
應用材料公司台灣區總裁余定陸（右）與鴻梅文化藝術基金會董事長陳添順11宣布，2024「樂城生活節」系列活動將於新竹、台南依序展開。記者李珣瑛／攝影

半導體 美感教育

延伸閱讀

台南新營藝術季推全齡式工作坊 提供獨特體驗

殯葬大亨、龍巖創辦人李世聰妻子被控盜用印文 「無罪」確定

竹市首屆國際動漫節主視覺曝光 Cosplay大賽開放報名

影／台灣民主基金會推韓國瑜擔任董事長 盧業中將接任執行長

相關新聞

台積電法說帶頭放閃 先進封裝滲透率為成長動能

法說會未演先轟動，內外資法人提前買超卡位，帶動台積電的股價與加權指數同步創了新高，法說會後是利多出盡？還是準備迎來另一個高光時刻？

美中科技戰升溫…中國力倡晶片自主 台廠利多

隨著美中科技戰進一步升溫，中國政府展現出發展半導體自主化的決心，在中國晶圓產能持續擴充之下，將有利以中國市場為主的ＩＣ設計業者營運表現。

科技業爆發海外設第二總部熱潮？ 立委點名光寶、佳世達

金融時報報導台灣因地緣政治關係，許多科技企業擬赴海外設立企業第二總部，業界更點名電源供應器大廠光寶科技（2301）與顯示...

403花蓮大地震 科學園區廠商損失多少？ 國科會回應「這2字」

花蓮近海4月3日上午發生芮氏規模7.2地震，全台有感，也震動三大科學園區精密機台，儘管科學園區廠商陸續復機，外界關切科學...

首家響應台積電慈善基金會企業 日本豐田汽車為花蓮地震捐3000萬日幣

花蓮4月3日發生規模7.2地震，日本豐田汽車(TOYOTA MOTOR CORPORATION)表達關切，深感台日雙方友...

群創 ESG 影響力再進化 去年製程廢水回收率達97.6%

群創（3481）11日宣布，將攜手群創教育基金會於4月24日至26日，共同參展Touch Taiwan 2024「淨零碳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。