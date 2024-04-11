台灣應材攜手鴻梅基金會 共創360°永續文化2024「樂城生活節」

「樂城生活節」是由新竹兩大藝文推手—台灣應用材料公司及財團法人鴻梅文化藝術基金會攜手推出的企劃。今年邁入第二年，持續承載著企業支持藝文超過20年的文化精神，以及基金會長期培育藝術人才的地方關懷，一同共創永續文化新時代。

2023年「樂城生活節」以「應材文藝季 2.0」全新面貌呈現，成功串連了超過40位講師，140個地方品牌，並累積超過7,000人次參與。應用材料公司身為全球半導體與顯示器設備領導廠商，不僅持續推動半導體生態系創新及永續發展，更與據點城市緊密連結，發揮深遠的經濟及社會影響力。2024年，雙方共同定調「永續文化360° 」為「樂城生活節」的長期核心價值，展現對於永續文化生生不息的關切與實踐，也彰顯台灣應用材料公司對於在地永續文化理念的長期投入與承諾。

應用材料公司台灣區總裁余定陸表示，實現更美好的未來（Make Possible A Better Future）是應材的願景，發揮強大本業優勢為客戶與產業推動材料工程技術創新，同時與在地緊密連結、支持更強韌的社區發展，在台灣長期投入藝文推廣。應材是竹科第一家以公益講座推廣藝文的外商企業，自2000年首次辦理「應材文藝季」至今走過24個年頭，2023年蛻變為「應材文藝季2.0—樂城生活節」走入群眾。「永續文化360°」精煉了對美好未來的想像與實踐，挹注生生不息的永續文化。

財團法人鴻梅文化藝術基金會董事長陳添順表示，鴻梅文化藝術基金會於2008年成立，甄選藝術新秀輔以成長，成立藝術新人獎給予資源支持，致力於台灣全生態藝文環境的打造，今年更啟動了鴻梅國際藝術村計畫，期待創造跨文化、跨地域的對話及交流。去年與台灣應用材料公司合作主辦「樂城生活節」獲得許多正面回饋，我們希望將樂城生活節的廣度打開，從四大面向：美感教育、永續設計、藝文創作、地方社群出發，持續累積民間能量，創造永續發展的影響力。

2024年「樂城生活節」將在新竹、台南雙城展開一系列親子同遊的趣味活動，以四季結合主題，分別於4月、6月、9月、11月陸續登場！第一場「春季—彩色繽紛夢」即將於4/27、4/28在新竹將軍村展開，帶大家透過玩「色彩」來感受美感教育在生活裡的實踐。透過「體驗」全感官的投入感受，藉由「市集」看見不同品牌的多元想像，還有能更深入了解主題內容的「講座」。

應用材料公司台灣區總裁余定陸（右）與鴻梅文化藝術基金會董事長陳添順11宣布，2024「樂城生活節」系列活動將於新竹、台南依序展開。記者李珣瑛／攝影

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