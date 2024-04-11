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創控：積極爭取先進封裝領導廠訂單

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
全球AMC及VOCs監測廠商創控科技表示，已積極爭取先進封裝領導廠訂單，未來期望能複製公司拓展晶圓廠客戶的經驗，開發先進封裝的AMC監測市場，進一步深耕半導體製程控管縱向應用。美聯社
全球AMC及VOCs監測廠商創控科技表示，已積極爭取先進封裝領導廠訂單，未來期望能複製公司拓展晶圓廠客戶的經驗，開發先進封裝的AMC監測市場，進一步深耕半導體製程控管縱向應用。美聯社

全球AMC及VOCs監測廠商創控科技（6909）表示，已積極爭取先進封裝領導廠訂單，未來期望能複製公司拓展晶圓廠客戶的經驗，開發先進封裝的AMC監測市場，進一步深耕半導體製程控管縱向應用。

創控科技日前公告3月營收25,938仟元，較去年同期成長40.17％；累計今年首季營收55,265仟元，年增25.22％。受惠全球半導體廠設備支出回升，創控設備出貨穩定成長，單月營收已連續4個月創同期新高，以目前排程來看，下半年將進入客戶密集出貨、驗收完成階段，營收可望進一步推升。

半導體先進製程節點大幅微縮，AMC（氣體分子污染物）對良率影響巨大，控制 AMC 是先進製程的重要課題，晶圓廠不僅以淨化設備去除AMC，預防AMC的監測設備也是先進製程的剛性需求。創控MiTAP系列產品提供完整解決方案，自大範圍的無塵室廠務端至細部的製程設備端，均可提供客製化AMC監測系統與方案，創控也成為晶圓廠AMC監測設備的重要供應商。

因應AI和HPC晶片需求，全球半導體先進製程擴產之外，半導體大廠及封測廠也積極布局先進封裝產能，現階段先進封裝技術朝向裸晶堆疊發展，先進封裝廠的潔淨環境已趨向晶圓廠，同樣地對AMC污染防治也是剛性需求。創控已積極爭取先進封裝領導廠訂單，未來期望能複製公司拓展晶圓廠客戶的經驗，開發先進封裝的AMC監測市場，進一步深耕半導體製程控管縱向應用。

半導體 晶圓廠 營收

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