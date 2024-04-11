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403花蓮大地震 科學園區廠商損失多少？ 國科會回應「這2字」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
花蓮近海4月3日上午發生芮氏規模7.2地震，外界關切科學園區因大地震損失多少？竹科管理局王永壯11日在立法院教育及文化委員會表示，「損失甚微」。聯合報系資料照
花蓮近海4月3日上午發生芮氏規模7.2地震，外界關切科學園區因大地震損失多少？竹科管理局王永壯11日在立法院教育及文化委員會表示，「損失甚微」。聯合報系資料照

花蓮近海4月3日上午發生芮氏規模7.2地震，全台有感，也震動三大科學園區精密機台，儘管科學園區廠商陸續復機，外界關切科學園區因大地震損失多少？竹科管理局王永壯11日在立法院教育及文化委員會表示，「損失甚微」。

國科會11日在立法院教育及文化委員會專題報告「國家科技發展策略及布局」，多位立委關切403大地震對科學園區影響。

王永壯表示，因這次地震對園區基礎建設未造成影響，科學園區水電氣正常供應。園區廠商部分主要為因應地震預防性停機及人員疏散，大部分工廠於當日已完成復機，工廠已正常營運，少部分工廠也陸續復機校準，現已全面恢復。

他表示，三大科學園區以積體電路產業為最大宗，大地震有可能使部分機台受損，此外，因大地震使機台鎖住，重新校準，廠商也會因此停工，但整體來說，損失甚微。他估計，對當月營業額有影響，但廠商會趕工，季營業額幾乎就沒有影響了。

另藍委葉元之質詢，嘉義科學園區通過環評並未包含半導體產業進駐，台積電先進封裝會落腳嘉義？對此，南科管理局蘇振綱表示，半導體晶圓製造的確是不准進駐嘉義科學園區，但新興科技封裝是允許的，台積電並已在3月正式出申請，至於具體建廠進度要由台積電對外說明。

半導體 台積電 地震

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