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太陽能大廠聯合再生遭駭客攻擊 工廠處於停工狀態

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
太陽能模組大廠聯合再生11日發布重大訊息公告，公司部分資訊系統遭駭客網路攻擊，導致目前工廠處於停工狀態。圖為聯合再生董事長洪傳獻／聯合報系資料照
太陽能模組大廠聯合再生11日發布重大訊息公告，公司部分資訊系統遭駭客網路攻擊，導致目前工廠處於停工狀態。圖為聯合再生董事長洪傳獻／聯合報系資料照

太陽能模組大廠聯合再生（3576）11日發布重大訊息公告，公司部分資訊系統遭駭客網路攻擊，導致目前工廠處於停工狀態，對公司財務業務可能損失或影響尚在評估中。

聯合再生指出，本公司偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。目前對所有網域（頁）及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作，公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。

網路攻擊 聯合再生 駭客

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