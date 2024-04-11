公準第2季起大啖 HBM 設備商機 今年接單年增拚翻倍
全球三大記憶體廠三星、美光及SK海力士今年全力擴產HBM高頻寬記憶體，業界消息傳出，美系半導體設備大廠應用材料開始在第2季拉高對公準（3178）的委外訂單，推估今年接單動能將可望是去年的兩倍，顯示公準正間接大啖HBM商機。
AI及高頻寬運算帶動HBM高頻寬記憶體需求大增，目前舉凡輝達、超微等AI晶片大廠都全力鞏固HBM貨源，且其他如Google、Meta及微軟等大廠也對於HBM需求相當迫切，讓三星、美光及SK海力士等三大記憶體廠都開始全力擴增HBM產能，以因應客戶需求。
其中，應用材料為HBM主力半導體設備供應商，今年也開始擴大對供應鏈委外下單。業界指出，公準在今年第2季已經順利承接下CVD及PVD、真空腔體等美系半導體設備大廠的委外訂單，今年出貨動能將可望開始逐季衝高，且今年接單量能將可望是去年的兩倍之多，對於業績成長動能頗有助益。
公準公告2024年3月合併營收達1.06億元，創下三個月以來新高，與2月相比成長14％，不過與去年同期相比則減少27.1％。累計今年第1季合併營收為3.01億元、年減20.1％。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言