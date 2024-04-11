黃仁勳指台灣位於AI革命中心 數統人才受惠？月薪10萬職缺在這裡

輝達創辦人兼執行長黃仁勳曾經在公開場合表示，AI是新的工業革命，在這個過程中「台灣正處於最中心的位置」，無獨有偶的，宏碁創辦人施振榮也指出，縱使台灣理工畢業生全投入台積電，可能仍無法滿足台積電的用人需求，呼籲台灣要從「非理工」領域找人。突顯國內科技業正面臨人才荒，對於理工人才需求已經外溢到周邊系所，是否帶動數學、統計學類背景人才身價看漲？

1111人力銀行針對具有數學/統計學類背景（簡稱數統）的上班族進行調查發現，數統人才以在教育界最多，其次是資訊科技業；熱門職務除了教師，還有軟體工程師、品保工程師及數據分析師。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，「數學為科學之母」，許多科學與工程上的問題，都要透過數學來解決，近年熱門的大數據、AI人工智慧，或是傳統產業的自動化，更需要數統背景做分析，因而相關人才在就業市場愈來愈受到注目。

1111人力銀行籌備2024【數理引航 統算未來】數學統計系所徵才會，除了4月20日的實體就業博覽會，網站同步釋出近200個工作機會、更有薪水上看10萬元的職缺。精誠資訊、群聯電子、和運租車、ONElab瑞嘉軟體、群益金鼎證券等名企業，積極招募軟體設計工程師、韌體演算法工程師、軟體商業分析師、AI工程師、電商資料分析以及專案管理師等，人才需求相當多元。

1111人力銀行調查發現，任職的產業分布以教育界比率最高33.3%，其次則是資訊科技業20.6%、傳產製造業15.2%以及工商服務業（金融業）12.7%等，從事的熱門五大職務包括：教師/補教老師15.9%、軟體工程師14.0%、金融機構人員13.1%、品保工程師11.2%以及數據分析師9.3%。

調查也指出，所具備的職能五大優勢包括「邏輯清楚思考縝密」、「具備分析和解決問題的能力」、「具備統計與運算能力」、「反應敏捷思考靈活」以及「專注度與耐力佳」。坊間常有數學系畢業只能從事教職的迷思，但其實以數學為核心知識應用層面廣泛，包括工程、科技、金融、管理與統計等各個領域都適用；為了提升就業競爭力，透過考取專業證照42.4%、跨領域學程41.2%、自費進修課程32.1%、考取外語檢定29.6%以及他系專長學程23.6%等，全方位堆疊職能，增加職場含金量。

迎向大數據時代，數理及統計技能已成為求職市場上的熱門資產，無論是在數據分析、機器學習、深度學習、金融科技、統計建模等，數統人才都扮演著重要關鍵角色。由勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署、臺灣大學數學系、國科會科學推展中心數學組主辦的「數學統計系所徵才會」，將在4月20日於臺大博雅教學館舉辦。活動當天除了徵才攤位外，也將舉辦「職場大哉問」座談會，邀請畢業的學長姐分享不同業界工作內容及找工作技巧，協助同學們了解未來職涯方向，增進自身專業能力儲備等必備知識。