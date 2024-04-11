英特爾衝刺AI PC 廣達、仁寶等營運迎動能

英特爾全力衝刺AI PC市場，執行長基辛格在美國時間9日首度揭露今年搭載自家處理器的AI PC出貨目標為4,000萬台，伴隨下一代AI PC旗艦晶片上膛，英特爾帶隊衝鋒，廣達（2382）、仁寶、宏碁、華碩等AI PC供應鏈將火力全開，營運迎動能。

英特爾舉辦Vision 2024客戶暨合作夥伴大會，基辛格表示，AI會是重要的驅動力，使得半導體整體潛在市場規模（TAM）在2030年之前將可達1兆美元，每家公司正迅速轉型為AI公司。同時，他也提到，預計年底前，搭載英特爾處理器的AI PC出貨量將達4,000萬台，並擁有超過230種、從超輕薄PC到手持遊戲裝置的設計。

為搶攻AI PC市場，英特爾去年底正式推出第一代Intel Core Ultra晶片，標榜首度整合神經處理單元（NPU），能補強中央處理器（CPU）和繪圖晶片（GPU）的AI處理功能。基辛格這次也在會中揭露，其下一代AI PC旗艦晶片Lunar Lake，且強調其AI性能將增加三倍，將於今年推出。

身為CPU霸主，英特爾先前已公布其AI PC加速計畫，希望在2025年前在超過1億台個人電腦上實現AI應用。

基辛格先前提到，處理器Arrow Lake與Lunar Lake的CPU晶片塊（Tile）會交給台積電生產。這是英特爾的處理器改用晶片塊形式以來，首度將重要的CPU晶片塊交由台積電負責製造。依照目前台積電的製程發展情況。

外界推估，相關CPU晶片塊應採用3奈米製程打造。

英特爾也提到，去年僅有10％的企業成功將生成式AI專案投入生產，該公司將推出Intel Gaudi 3 AI加速器，為企業生成式AI帶來效能，預計第3季全面上市。



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