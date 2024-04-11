快訊

美日峰會升級軍事同盟 應對北京挑戰 強調台海和平穩定

新閣員名單引內訌 綠派系砲轟卓榮泰「不要吃太狠」

今起轉熱上看35度高溫 吳德榮：下周二又有鋒面接近

英特爾衝刺AI PC 廣達、仁寶等營運迎動能

經濟日報／ 記者鍾惠玲、林薏茹／台北報導
英特爾執行長基辛格。 記者鐘惠玲／攝影
英特爾執行長基辛格。 記者鐘惠玲／攝影

英特爾全力衝刺AI PC市場，執行長基辛格在美國時間9日首度揭露今年搭載自家處理器的AI PC出貨目標為4,000萬台，伴隨下一代AI PC旗艦晶片上膛，英特爾帶隊衝鋒，廣達（2382）、仁寶、宏碁、華碩等AI PC供應鏈將火力全開，營運迎動能。

英特爾舉辦Vision 2024客戶暨合作夥伴大會，基辛格表示，AI會是重要的驅動力，使得半導體整體潛在市場規模（TAM）在2030年之前將可達1兆美元，每家公司正迅速轉型為AI公司。同時，他也提到，預計年底前，搭載英特爾處理器的AI PC出貨量將達4,000萬台，並擁有超過230種、從超輕薄PC到手持遊戲裝置的設計。

為搶攻AI PC市場，英特爾去年底正式推出第一代Intel Core Ultra晶片，標榜首度整合神經處理單元（NPU），能補強中央處理器（CPU）和繪圖晶片（GPU）的AI處理功能。基辛格這次也在會中揭露，其下一代AI PC旗艦晶片Lunar Lake，且強調其AI性能將增加三倍，將於今年推出。

身為CPU霸主，英特爾先前已公布其AI PC加速計畫，希望在2025年前在超過1億台個人電腦上實現AI應用。

基辛格先前提到，處理器Arrow Lake與Lunar Lake的CPU晶片塊（Tile）會交給台積電生產。這是英特爾的處理器改用晶片塊形式以來，首度將重要的CPU晶片塊交由台積電負責製造。依照目前台積電的製程發展情況。

外界推估，相關CPU晶片塊應採用3奈米製程打造。

英特爾也提到，去年僅有10％的企業成功將生成式AI專案投入生產，該公司將推出Intel Gaudi 3 AI加速器，為企業生成式AI帶來效能，預計第3季全面上市。


延伸閱讀

宏碁3月營收激增七成

半導體 台積電 美國

延伸閱讀

英特爾推新款AI加速器Gaudi 3 台積電5奈米生產

英特爾秀新AI晶片Gaudi 3 世芯受惠

AI PC元年 瞄準商用大餅

英特爾推出第三代Gaudi 3加速器 將打通生成式AI應用瓶頸

相關新聞

台積電營收雙喜…寫最旺首季 法人看好今年營運逐季走強

台積電昨（10）日公布3月合併營收1,952.11億元，為同期最佳，月增7.5%，並較去年同期增加34.3%；首季合併營...

台積吸人才？「幫各產業培育」

台積電近三年大舉徵才逾兩萬人，不少企業頻抱怨人才被台積電「吸光」，台積電資深副總經理侯永清昨天出席陽明交大舉辦的半導體高...

台積電資深副總侯永清：台灣半導體優勢難複製

台積電歐亞業務資深副總經理侯永清昨天表示，雖然現在很多國家都想發展自主半導體產業，但要籌建與台灣相近的半導體生態鏈，並不...

德國已經準備好了！德勒斯登喜迎台積電 環保大國怎搞定晶圓廠用水很兇這件事？

半導體晶圓廠向來是用電大戶及用水大戶，尤其是製程技術愈先進，對於電力及用水的需求就愈大。

Counterpoint：3奈米手機應用 下半年成長

台積電先進製程發展備受關注，研調機構Counterpoint最新報告預期，台積電3奈米旗艦智慧手機應用將今年下半年成長，...

台積電歐亞業務資深副總經理侯永清：複製台灣半導體鏈 不容易

台積電歐亞業務資深副總經理侯永清昨（10）日表示，台灣半導體產業優勢，在於是全球化、各國共同打造半導體完整生態系，不僅基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。