快訊

美日峰會升級軍事同盟 應對北京挑戰 強調台海和平穩定

新閣員名單引內訌 綠派系砲轟卓榮泰「不要吃太狠」

今起轉熱上看35度高溫 吳德榮：下周二又有鋒面接近

群創關閉南京廠 遣散千人

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
群創。 聯合報系資料庫
群創。 聯合報系資料庫

群創（3481）近年近年大步推動轉型，整併旗下不具生產效益產線，昨（10）日傳出將關閉大陸南京模組園區廠區，並將設備轉至寧波廠，並正分批遣散員工，約上千人受影響。群創昨天透過發布重大訊息證實相關訊息，強調主要為提升生產配置及整體營運效益考量。

群創去年底旗下竹南T1廠以分流、優遣等名目，縮減上百名人力，此次大陸南京廠又分批遣散員工，引起市場關注。群創強調，此次是南京廠部分產線、產品進行調整，同時優化與調節人力結構，以強化集團發展。

群創南京廠關廠
群創南京廠關廠

陸媒報導，群創將關閉南京模組園區廠，正在分批遣散員工，影響人數約2,395人。該廠是群創2010年併購自統寶光電的中小尺寸面板模組廠。

群創昨天指出，目前南京廠影響人數約1,000人。為感謝員工，並確保員工後續獲得公平待遇，公司提供轉職發展的選項，除媒合員工至集團其他省分的廠區工作，並與當地相關官方機關溝通，以協助員工進行轉職發展。

面板業2022年遭逢景氣下行嚴酷挑戰，產能利用率於當年第3季降至谷底。面板雙虎前年啟動各縮減移工百來人後，2023年陸續起動關廠、產線調整作業，合計減少員工數逾千名，雙雙啟動加速轉型步伐。

友達董事長彭双浪去年底回答媒體詢問關廠調整作業是否告一段落時坦言：「尚未結束，會持續做最適化的調整」。

陸媒芯智訊報導，近日傳出群創南京廠將關廠裁員，而群創寧波廠區負責招聘的相關人士透露，已收到消息，但沒收到南京廠員工將調至寧波的消息。

群創在大陸寧波、佛山、上海、南京都設有面板後段模組廠，其中南京廠區（南京群志光電）2001年5月成立，該廠曾是世界上最大的中小尺寸TFT面板製造基地，為眾多國際知名手機、數位相機品牌進行生產。

群創未透露南京廠的產能規模。根據統寶光電先前揭露資訊，位於南京江寧開發區IT科技園，一廠於2003年5月量產，主要以3.5代玻璃基板（620mmx750mm）為主，提供中、小尺寸系列的LTPS TFT-LCD產品，南京廠占地面積1,522畝，員工1.6萬餘人。

二廠2008年4月投產。三廠是合併西鐵城背光模廠廠後投產。

群創近年近年大步推動轉型，整併旗下不具生產效益產線，群創總經理楊柱祥去年底揭露，群創14座工廠，除竹南廠導入自動化生產外，台南預計將關閉一座5.5代線，有300多人安排至其他部門，因應前段面板廠關閉，後段模組廠亦需要要配合轉型，群創也將縮減在大陸的模組廠。

群創 面板雙虎

延伸閱讀

明基醫院向港交所遞交IPO 過去三年營收獲利穩定成長

面板雙虎3月營收 友達年增10%、群創成長15%

排碳大戶減碳牛步 環團籲自發綠電

黃國昌嗆蘇治芬踐踏麥寮民主 官商勾結替光電業者圍事

相關新聞

台積電營收雙喜…寫最旺首季 法人看好今年營運逐季走強

台積電昨（10）日公布3月合併營收1,952.11億元，為同期最佳，月增7.5%，並較去年同期增加34.3%；首季合併營...

台積吸人才？「幫各產業培育」

台積電近三年大舉徵才逾兩萬人，不少企業頻抱怨人才被台積電「吸光」，台積電資深副總經理侯永清昨天出席陽明交大舉辦的半導體高...

台積電資深副總侯永清：台灣半導體優勢難複製

台積電歐亞業務資深副總經理侯永清昨天表示，雖然現在很多國家都想發展自主半導體產業，但要籌建與台灣相近的半導體生態鏈，並不...

德國已經準備好了！德勒斯登喜迎台積電 環保大國怎搞定晶圓廠用水很兇這件事？

半導體晶圓廠向來是用電大戶及用水大戶，尤其是製程技術愈先進，對於電力及用水的需求就愈大。

Counterpoint：3奈米手機應用 下半年成長

台積電先進製程發展備受關注，研調機構Counterpoint最新報告預期，台積電3奈米旗艦智慧手機應用將今年下半年成長，...

台積電歐亞業務資深副總經理侯永清：複製台灣半導體鏈 不容易

台積電歐亞業務資深副總經理侯永清昨（10）日表示，台灣半導體產業優勢，在於是全球化、各國共同打造半導體完整生態系，不僅基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。