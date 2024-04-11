群創關閉南京廠 遣散千人

群創（3481）近年近年大步推動轉型，整併旗下不具生產效益產線，昨（10）日傳出將關閉大陸南京模組園區廠區，並將設備轉至寧波廠，並正分批遣散員工，約上千人受影響。群創昨天透過發布重大訊息證實相關訊息，強調主要為提升生產配置及整體營運效益考量。

群創去年底旗下竹南T1廠以分流、優遣等名目，縮減上百名人力，此次大陸南京廠又分批遣散員工，引起市場關注。群創強調，此次是南京廠部分產線、產品進行調整，同時優化與調節人力結構，以強化集團發展。

群創南京廠關廠

陸媒報導，群創將關閉南京模組園區廠，正在分批遣散員工，影響人數約2,395人。該廠是群創2010年併購自統寶光電的中小尺寸面板模組廠。

群創昨天指出，目前南京廠影響人數約1,000人。為感謝員工，並確保員工後續獲得公平待遇，公司提供轉職發展的選項，除媒合員工至集團其他省分的廠區工作，並與當地相關官方機關溝通，以協助員工進行轉職發展。

面板業2022年遭逢景氣下行嚴酷挑戰，產能利用率於當年第3季降至谷底。面板雙虎前年啟動各縮減移工百來人後，2023年陸續起動關廠、產線調整作業，合計減少員工數逾千名，雙雙啟動加速轉型步伐。

友達董事長彭双浪去年底回答媒體詢問關廠調整作業是否告一段落時坦言：「尚未結束，會持續做最適化的調整」。

陸媒芯智訊報導，近日傳出群創南京廠將關廠裁員，而群創寧波廠區負責招聘的相關人士透露，已收到消息，但沒收到南京廠員工將調至寧波的消息。

群創在大陸寧波、佛山、上海、南京都設有面板後段模組廠，其中南京廠區（南京群志光電）2001年5月成立，該廠曾是世界上最大的中小尺寸TFT面板製造基地，為眾多國際知名手機、數位相機品牌進行生產。

群創未透露南京廠的產能規模。根據統寶光電先前揭露資訊，位於南京江寧開發區IT科技園，一廠於2003年5月量產，主要以3.5代玻璃基板（620mmx750mm）為主，提供中、小尺寸系列的LTPS TFT-LCD產品，南京廠占地面積1,522畝，員工1.6萬餘人。

二廠2008年4月投產。三廠是合併西鐵城背光模廠廠後投產。

群創近年近年大步推動轉型，整併旗下不具生產效益產線，群創總經理楊柱祥去年底揭露，群創14座工廠，除竹南廠導入自動化生產外，台南預計將關閉一座5.5代線，有300多人安排至其他部門，因應前段面板廠關閉，後段模組廠亦需要要配合轉型，群創也將縮減在大陸的模組廠。