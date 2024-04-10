SEMI：去年台灣半導體設備銷售額196億美元、減少27%

國際半導體產業協會（SEMI）於10日公布，2023年全球半導體設備出貨金額微幅下滑，降至1,063億美元。

SEMI全球半導體設備市場報告提到，去年全球半導體設備銷售總額，相較於2022年的1,076億美元歷史新高，微幅下滑1.3％，降為1,063億美元。其中半導體設備支出前三大市場是中國大陸、韓國與台灣，共占全球設備市場72％。

SEMI表示，去年中國大陸仍穩坐全球最大半導體設備市場寶座，投資步伐加速，支出較前一年增加29％，來到366億美元；第二大設備市場韓國則因需求疲軟、記憶體市場庫存調整，設備支出下降7％至199億美元。台灣的設備銷售總額在歷經連四年成長後，下滑27％，降為196億美元。