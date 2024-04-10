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台灣大布局藍碳商機 攜手新創開發「AI海洋辨識資料庫」

中央社／ 小琉球10日電
台灣大哥大攜手「BlueTrend 藍色脈動」開發台灣民間第一套加入AI辨識功能的海洋生物資料庫「AI Ocean數據海洋」。圖／台灣大提供（中央社）
台灣大哥大攜手「BlueTrend 藍色脈動」開發台灣民間第一套加入AI辨識功能的海洋生物資料庫「AI Ocean數據海洋」。圖／台灣大提供（中央社）

台灣大哥大導入資金與技術，協助社會新創團體開發台灣民間第一套加入AI辨識功能的海洋生物資料庫，除了促進海洋生物多樣性，未來也可發展成永續旅遊，並為海洋藍碳商機提前布局。

台灣大哥大舉辦第3屆推動「科技‧夢想+」，協助社會創新團隊發展，聚焦海洋生態保育的「BlueTrend藍色脈動」從27組團隊中獲選，由台灣大哥大基金會提供逾新台幣200萬元的資金，協助開發台灣民間第一套加入AI辨識功能的海洋生物資料庫「AI Ocean數據海洋」。

台灣大也邀請網紅雷艾美來擔任AI Ocean體驗大使，前往小琉球拍攝成果影片，她所拍攝的海龜，也透過資料庫被成功登錄並辨識為綠蠵龜。

藍色脈動創辦人趙健舜今天受訪時表示，他們的團隊是由一群熱愛海洋的人組成，長期專注海洋保育等相關議題，2021年開始投入建置「海洋生物資料庫」，邀請民眾成為「海洋公民科學家」，於潛水時在不影響生物的情況下拍照，並上傳海洋生物照片，同時請生物專家把關，確保資料庫中的照片資訊正確。

台灣大基金會執行長劉麗惠（右）、BlueTrend 藍色脈動創辦人趙健舜（左）、AI Ocean數據海洋體驗大使雷艾美（中）分享台灣民間第一套加入AI辨識功能的海洋生物資料庫。圖／台灣大提供（中央社）
台灣大基金會執行長劉麗惠（右）、BlueTrend 藍色脈動創辦人趙健舜（左）、AI Ocean數據海洋體驗大使雷艾美（中）分享台灣民間第一套加入AI辨識功能的海洋生物資料庫。圖／台灣大提供（中央社）

但他表示，在這過程中，就面臨許多困難與挑戰，第一，照片蒐集相當不易，第二，透過人力辨識照片有難度，耗費極大的時間與人力成本，不利日後研究發展。與台灣大專案合作後，導入AI辨識功能，優化系統架構，大幅減少過往需人工逐張審閱照片的時間成本，他戲稱，「AI人工智慧比『工人智慧』有效率太多」。

他進一步說，透過AI辨識功能，10秒就能辨識超過80種生物，包含海底的神奇寶貝海蛞蝓、明星物種綠蠵龜、常見無脊椎指標性物種海膽、海參等台灣常見的海洋生物，目前已累積超過1萬1000張照片，目標至年底可號召1.2萬人成為「海洋公民科學家」，累積2.1萬張以上海洋生物資料照片，持續精進AI辨識的精準度，並於資料庫上導入多國語言，讓平台走向國際。

他也表示，「AI Ocean數據海洋」目前也找到許多商業模式，例如已經計畫輸出菲律賓薄荷島，瞄準當地永續旅遊需求，提供潛水客拍攝海洋生物並上傳資料庫的一連串體驗，但他坦言，「台灣這部分腳步比較慢，旅客對於永續旅遊的認知還未建立」。

此外，永續浪潮下，碳權交易興起，台灣四面環海，潛藏龐大的「藍碳」海洋碳匯，目前尚處研究階段，但潛力十分看好。趙健舜表示，透過AI海洋資料庫可以搜集海床復育前後的差異，進而估算出孕育多少海洋藍碳，進而提升生物多樣性，是布局藍碳很重要的關鍵一步。

何謂藍碳，趙健舜表示，「簡單而言，就是在海床中種樹」；「海洋藍碳」在淨零戰略的「自然碳匯」中扮演關鍵角色，政府2023年已完成台灣本土紅樹林及海草床的海洋碳匯「藍碳方法學」，作為台灣海洋藍碳碳匯量計算準據，以納入國家溫室氣體排放清冊及碳權認證。

台灣大基金會執行長劉麗惠表示，社會型企業需要扶植，但也十分期望「要把它當成一個事業來經營」，否則光靠公益無法長久，台灣大以科技及資金的挹注，幫助社會創新團隊放大ESG影響力。

團隊 海洋危機 科學家

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