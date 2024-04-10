台積電搶才說太誇張 侯永清：應擴大半導體人才庫

台積電大舉招募人才，近3年共新增逾2萬人，令其他企業為找不到人所苦，台積電歐亞業務資深副總經理侯永清表示，這樣的說法太過誇大，若只關心誰在台灣搶得較多人才，是不健康、沒有前途，應擴大半導體產業人才庫。

擔任台灣半導體產業協會理事長的侯永清今天出席陽明交大舉辦的半導體高峰論壇時指出，關於人才有「質」與「量」兩方面的問題；其中，「量」是比較重要的問題，各家企業都有訓練、提升人才「質」的做法。

對於外界認為台積電在台灣找太多人，讓其他企業找不到人，侯永清表示，這樣的說法太過誇大，台積電每年估計有2000、3000人離開，他以前許多部屬到聯發科等公司，其實台積電為台灣半導體產業訓練非常多人才。

侯永清強調，產業界若只看誰在台灣搶得較多人才，是「不健康」、「沒有前途」，對產業有害，應該擴大半導體產業人才庫，這樣才會建構健康的環境。

侯永清透露，台灣如今成為全球半導體重鎮，在少子化的情況下，讓更多年輕人加入半導體產業，是支撐台灣半導體產業未來10年持續領先的關鍵。

侯永清提到，成立半導體學院不足以解決人才短缺問題，應讓更多高中生及女性更了解半導體產業，願意加入半導體產業。

侯永清談及，台積電在提升人才「質」的方面做不少努力，不僅發給博士生獎學金，1年新台幣50萬元，鼓勵繼續做研究；此外，為讓教授無後顧之後，台積電不僅增加與教授合作計畫，計畫金額也提高。

針對國際人才方面，侯永清說明，透過與學校合作，引進國際學生，並讓其於畢業後留在台灣。此外，公平看待海外聘用的團隊，會有更多人才可用。

侯永清對於學生未來求職提出建議，表示要喜歡選擇的產業、公司及工作，否則無法持久，同時要努力，才能夠有傑出表現。此外，要終身學習，並具備調適變化的能力，因為未來世界會很大變化，這能力越來越重要。