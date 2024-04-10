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台積電慈善基金會行動號召花蓮賑災 張淑芬親上第一線

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電慈善基金會董事長張淑芬女士率領團隊在清明連假期間，立即啟動一系列關懷行動，並於9日前往花蓮與團隊親自視察與關懷 並啟動一連串的賑災舉措，圖：公司提供
台積電慈善基金會董事長張淑芬女士率領團隊在清明連假期間，立即啟動一系列關懷行動，並於9日前往花蓮與團隊親自視察與關懷 並啟動一連串的賑災舉措，圖：公司提供

台積電（2330）宣布從4月10日起，透過「i 公益平台」的捐款機制，針對 403 花蓮地震發起員工募資捐款；並同時啟動「matching program」，台積公司將相對員工的捐款金額，捐出同樣的金額給這次的花蓮賑災。

台積公司致力成為改變社會的力量，長期秉持「提升社會」的願景，緊密關注社會脈動與需求， 進行弱勢關懷與照護，透過啟動善的循環為弱勢團體提供必要的生活協助及急難救助，創造共好社會。4月3日清晨，一場發生在花蓮東部海域，深度 15.5 公里、規模 7.2 的地震伴隨頻仍未止的餘震，全台有感，尤以花蓮縣的災情最為嚴重。

在中央與地方政府皆大規模動員投入救災與搶修之際，台積電慈善基金會董事長張淑芬女士率領團隊在清明連假期間，立即啟動一系列關懷行動，並於9日前往花蓮與團隊親自視察與關懷並啟動一連串的賑災舉措，包含：迅速於10日在花蓮市美崙清潔隊辦公室成立台積電工地辦公室，接受有需要、非紅黃單的民眾申請修繕。台積電工地辦公室電話(03-8232088)將於4月11日啟用，由台積公司派駐的志工接聽電話，也會針對需求清單進行了解，協助受災民眾盡快恢復原本的生活。此外，亦有多家企業響應台積公司的救災行動，用捐款支持花蓮賑災。

我們透過行動持續關心地方，期望讓受影響的家戶早日回到原有的生活。

台積電 捐款

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