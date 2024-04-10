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NCC：36座基地台尚待修復 皆位在天祥以東

中央社／ 台北10日電

花蓮3日近海發生大地震NCC今天表示，山區基地台最需要電力跟聯外道路，截至今天上午，還有36座基地台尚待修復，都分布在天祥以東的區域，後續基地台搶修要看道路恢復狀況而定。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注花蓮地震發生後，電信業者通訊狀況修復情形。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，截至到今天上午，還有36座基地台尚待修復，中華電信10台、台灣大哥大15台、遠傳電信11台，都分布在天祥以東的區域，靠近砂卡礑步道。目前天祥以西、蘇花公路部分的基地台都已經修好。

翁柏宗解釋，山區基地台最需要電力跟聯外道路，電信業建設的高抗災基地台，電力可維持3天以上，但因為基地台的後傳電路需依賴光纜傳輸，光纜在山區多數沿著聯外道路布建，這次地震導致天祥以東到九曲洞的道路毀損嚴重，也影響光纜運作，中華電信目前還在持續搶修光纜。

翁柏宗指出，數位部這次也透過直升機運送3台低軌衛星OneWeb終端設備到現場，提供救災團隊、還有百位旅客使用，WiFi使用的上下行速率表現還不錯。

NCC指出，因為落石不斷，現場道路維修有難度，目前基地台恢復也要看現場道路修復狀況而定，因此較難預估修復時程。

NCC 中華電信 地震

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