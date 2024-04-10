AI 好強！台灣大攜藍色脈動 用 AI 10秒辨識海洋生物

台灣大哥大（3045）表示，科技賦能ESG，近年積極推動「Tech The Dreamers科技‧夢想+」，助力社會創新團隊圓夢。第三屆獲選團隊為「BlueTrend 藍色脈動」，聚焦生物多樣性、海洋生態保育，由台灣大哥大基金會挹注超過200萬元科技夢想金，協助開發台灣民間第一套加入AI辨識功能的「AI Ocean數據海洋」海洋生物資料庫，更號召全民成為「海洋公民科學家」，目標年底前號召1.2萬人成為「海洋公民科學家」，累積2.1萬張以上海洋生物照片，更要訓練AI辨識超過150種海洋生物。

台灣大哥大呼籲，民眾前往海邊潛水或岸邊遊玩，以行動裝置或潛水相機，記錄海洋生物，上網搜尋#AIOcean，即可找到「AI Ocean數據海洋」海洋生物資料庫，上傳拍攝照片，透過AI辨識，最快10秒快速辨識生物，辨識精準度超過80%。

為了號召全民成為「海洋公民科學家」，一起建構更有數據力、強化AI海洋生物鑑別能力，台灣大邀請潛水愛好者雷艾美擔任AI Ocean數據海洋體驗大使；雷艾美特別前往小琉球體驗潛水，拍攝海洋生物照片，上傳至海洋生物資料庫，倡議台灣民眾一起認識海洋、熱愛海洋、進而一起帶著鏡頭躍入深藍擔任「海洋公民科學家」。

台灣大總經理林之晨呼籲大家一起成為「驕傲的海洋公民科學家，建構全新的數據海洋」。林之晨表示，海洋是地球的命脈，然而，氣候變遷導致海洋生物瀕臨滅絕危機。據綠色和平研究報告指出，過去數十年間，過度捕撈導致 20 種魚類的漁獲量銳減，比起 80 年代漁獲量已減少超過 90%，更有近一半至三分之二的常見物種變得稀少。

林之晨表示，我們身處的台灣，四面環海，海洋生物多樣性的保育至關重要，很開心與「BlueTrend 藍色脈動」合作，共同建置「AI Ocean數據海洋」海洋生物資料庫，號召民眾以不破壞海洋生態的方式，正確為海洋及海岸生物進行記錄，創建完整的海洋生物圖鑑，運用科技力量建構海洋生物研究基礎，逐步實踐生物多樣性淨正向衝擊（Net Positive Impact）。

台灣大指出，目標至年底號召1.2萬人成為「海洋公民科學家」，累積2.1萬張以上海洋生物資料照片，訓練AI辨識超過150種海洋生物。提升全民海洋素養，豐富海洋資料庫，促進海洋生物多樣性，一起Open Your AI Ocean，守護蔚藍海洋。

台灣大基金會執行長劉麗惠表示，「Tech The Dreamers 科技‧夢想+」是為對世界有夢想及抱負的團隊而生，期望透過台灣大科技及夢想金的挹注，幫助社會創新團隊放大ESG影響力。第三屆專案助力「BlueTrend 藍色脈動」建置「AI Ocean數據海洋」海洋生物資料庫，台灣大提供既有雲端和資料庫串接諮詢，及UI(User Interface)、UX(User Experience)建議，協助建構AI系統，優化使用者體驗，並提供行銷支援，期望在台灣大的全力支持下，擴大團隊影響力，守護海洋生物多樣性。

「BlueTrend 藍色脈動」的創辦人趙健舜表示，「BlueTrend 藍色脈動」是由一群熱愛海洋的人所組成的自媒體平台團隊，長期專注海洋保育等相關議題。2021年開始投入建置「海洋生物資料庫」，邀請民眾發揮海洋公民科學家精神，潛水時不忘在不影響生物的情況下拍照，並上傳海洋生物照片，同時請生物專家把關，確保資料庫中的照片資訊正確。然而，過程中，面臨照片蒐集不易，增加辨識照片的難度；透過人工辨識，耗費極大的時間與人力成本，不利日後研究發展。

「BlueTrend 藍色脈動」本次與台灣大合作「Tech The Dreamers 科技‧夢想+」專案，加入AI辨識功能，優化系統架構，升級成為「AI Ocean數據海洋」海洋生物資料庫，不僅大幅減少過往需人工逐張審閱照片的時間成本，民眾隨拍、隨傳、隨知照片中的海洋生物物種，目前累積超過11,000張照片，透過AI，10秒辨識超過80種生物，包含｢海底的神奇寶貝」海蛞蝓、明星物種綠蠵龜、常見無脊椎指標性物種海膽、海參等台灣常見的海洋生物。未來希望集結更多「海洋公民科學家」力量，蒐集大量海洋生物的照片，持續精進AI辨識的精準度，並於資料庫上導入多國語言，讓平台走向國際，擴大海洋保育影響力。

台灣大強調，致力關懷生物多樣性發展，將2023年訂為台灣大生物多樣性元年，並發表《台灣大保護生物多樣性及零毀林宣言》，於營運過程中落實生物多樣性關懷，針對一切營運行為，包含基站設點及維護皆實施風險鑑別，考量依賴度與衝擊度，評估對生態和生物的影響，以避免在具有高自然價值與其鄰近區域進行活動，在全台海洋周邊的網路建設，皆以不造成當地動、植物生態棲息環境之傷害為最高準則，同時積極配合現場需求應用景觀融合工法，或採取共構或共站等方式布建基地台，減少對自然景觀的衝擊。以小琉球為例，超過3成以上的站點，採取共構、共站、景觀融合工法方式布建基地台，盡力維持島上自然景觀。

此外，台灣大指出，重視偏鄉及使用者旅遊體驗，2023年台灣大4G及5G偏鄉地區寬頻人口涵蓋率分別為97.92%與95.47%，小琉球4G及5G的網路涵蓋達99%。此外，因應小琉球颱風受災風險度較高，台灣大建議小琉球基地台，配置更多備援電力以及加強風災防護，網路傳輸更以迴圈的方式建置，並搭配兩套微波站點，在島上不同地點互為備援，提升網路韌性，當其中一處微波站點受損時，島上基站仍可持續提供服務，讓台灣大於小琉球的網路服務不間斷。

劉麗惠指出，第四屆「Tech The Dreamers 科技‧夢想+」將起跑，台灣大除了資助200萬科技夢想金外，更將整合ICT核心技術，幫助地方創生團隊，期盼看到更多呼應SDGs、結合科技應用的創意提案，擴大ESG影響力。