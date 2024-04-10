台灣半導體維持優勢要件 台積電：持續研發技術領先

中央社／ 新竹10日電
台積電歐亞業務資深副總經理侯永清。圖／聯合報系資料照片
台積電歐亞業務資深副總經理侯永清。圖／聯合報系資料照片

台積電歐亞業務資深副總經理侯永清今天表示，半導體在未來10年不會被取代，是推動AI的基本載具。台灣半導體產業的競爭優勢是生態鏈，唯有持續研發，技術領先才能確保競爭優勢。

擔任台灣半導體產業協會理事長的侯永清今天出席陽明交大舉辦的半導體高峰論壇，他說，現在人工智慧（AI）非常紅，有助提升工作力，背後靠著半導體產業支撐。

侯永清表示，如果沒有半導體的支撐，硬體算力無法實現。展望未來10年，半導體不會被取代，是推動AI的基本載具，因此各國積極發展半導體產業。他並向現場的學生信心喊話，不會唸完半導體就失業。

對於台灣半導體產業的競爭力，侯永清說，台灣半導體包含製造、封裝、設計，還有營造及政府效能，才能共同營造出最具競爭力的生態鏈，且是在全球化環境下各界出力的成果，目前任何國家都不容易建立起同樣的生態鏈。

至於台灣半導體產業如何維持競爭優勢，侯永清表示，要持續研發，技術領先是確保持續生存的唯一條件，這需要人才，要持續與學校及研究單位合作。

AI 半導體 台積電 生態

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