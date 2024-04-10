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403花蓮強震釀災 日月光將捐款新台幣1000萬元、協助重建工程

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

花蓮近海於4月3日發生規模7.2地震，針對花蓮因強震所造成的災情，全球封測龍頭日月光投控（3711）10日表示，將捐款新台幣1,000萬元、協助重建工程。

綜觀賑災方面，以科技業來說，宏碁（2353）第一時間表達遺憾與關懷，並拋磚引玉先捐出600萬元協助救災及重建；廣達（2382）也捐款5,000萬元，以實際行動為災區重建盡一份心力，協助受災民眾早日走出傷痛重建家園；鴻海（2317）集團則捐贈8,000萬元，鴻海創辦人郭台銘更是捐出6,000萬元；代工廠和碩（4938）捐助新台幣3,000萬元。

隨後還有被動元件大廠國巨（2327）捐贈600萬元，予花蓮縣政府重大災害民間賑災捐款專戶，以協助花蓮地區403地震的救災及後續重建事宜。

今日日月光投控盼能協助花蓮因強震所造成的災情，捐款新台幣1,000萬元、協助重建工程。

捐款 新台幣 日月光

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