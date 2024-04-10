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綠電進度緩慢 綠色和平：排碳大戶帶來近6百億經濟負擔

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

綠色和平10日召開記者會，認為國內前20大排碳大戶減碳與綠電進度緩慢，於2022年為社會帶來近600億元的經濟負擔，甚至帶來高達7,762億元的環境外部成本。

綠色和平「氣候行動警示燈：台灣20大排碳大戶的氣候責任」報告、盤點臺灣前20大溫室氣體排放企業，包含台積電、群創、台灣美光、友達、聯電、台塑化、中鋼、中龍鋼鐵、台塑、台化、中油、南亞、台泥、長春石化、亞泥、大連化工、長春人造、正隆、中石化、榮成等。

綠色和平氣候與能源專案主任徐祥誠表示，ICT產業再生能源發展空有目標，進度卻嚴重落後；傳統產業則是連再生能源目標都沒提出，持續逃避能源轉型的責任，台電光是「賠賣」電價給20大排碳大戶，在2022年對社會帶來近600億元的經濟負擔外，大量依賴化石燃料產生的碳排放，更是為臺灣額外造成高達7762億的環境外部成本。

徐祥誠指出，ICT產業的碳排放超過8成來自於電力使用，儘管台積電、友達、聯電都有承諾RE100目標，但除了台積電以外，友達、聯電、群創和台灣美光等企業在2022年的實際再生能源使用比例均低於0.2％，其中又以台灣美光表現最為落後，對於再生能源沒有任何使用進度和目標規劃。

傳統產業雖已制定中長期的減碳目標，但在具體的減碳進度上卻有待加強，難以達到「抑制全球升溫至1.5°C」所需的減碳進度，甚至傳統產業在能源轉型上缺乏積極性，幾乎沒有企業提出明確的再生能源目標，更沒有一家企業的再生能源使用比例超過0.7％，甚至有9家企業在2022年完全沒有使用任何再生能源。

徐祥誠呼籲20家排碳大戶，積極採取氣候行動擺脫對化石燃料的依賴，就能降低現今面對電價調漲、碳費徵收等企業外部風險，提高自身產業競爭力，投入發展再生能源也能減輕台電虧損，減少排碳大戶用電由全民來補貼的窘境。

再生能源 台積電 減碳

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