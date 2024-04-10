眾福科搶攻高階遊艇及大型郵輪市場 紐倫堡首度亮相59吋高階海圖儀

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
眾福科在Embedded World首度亮相高階海圖儀及戶外充電站顯示器。圖／眾福科提供
眾福科在Embedded World首度亮相高階海圖儀及戶外充電站顯示器。圖／眾福科提供

戶外專業顯示解決方案商眾福科（3168）參加2024年嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World），首度亮相59吋寬幅航海高階海圖儀控系統用顯示器及戶外充電站用顯示器，搶攻高階遊艇及大型郵輪和持續增長的電動車充電站需求。

Embedded World 是全球最大的嵌入式電子與工業電腦廠商交流的年度盛會，今年於4月9日至11日在德國紐倫堡登場，眾福科是戶外專業顯示器專家，除了大秀最新的高階海圖儀和戶外充電站外，也展示 MRI 設備用防磁控干擾醫療顯示器以及特殊車輛用儀表。

根據 Canalys 研究，2023年上半年全球電動車（EV）銷量成長49%，達到620萬輛。隨著全球電動車需求持續飆升，充足且快速的充電基礎設施是電動車廣泛採用的關鍵因素，尤其是智慧充電整合到 V2G 的服務，更是嵌入式電子的新發展市場。

眾福科所擅長的戶外顯示器有別於一般室內顯示器，需克服眾多環境挑戰，如高亮度需求以應對陽光直射、良好的對比度以清晰顯示細節、廣泛的可視角度以及高防護等級以抵抗惡劣天氣條件，所以在技術開發上比室內顯示器更具難度。

這次嵌入式電子展除了提供一系列直流充電站人機介面的解決方案，眾福科也展示充電站智能服務系統，具備口語辨識、即時問答的智慧服務，藉由單一系統運行多平台架構，展示了多工處理能力，可以作為未來智能充電站的發展平台。

另外，眾福科首次展示59吋寬幅高階海圖儀及船舶環景監控顯示器，具備光學貼合的觸控顯示器，5K 畫素能延伸海圖導航畫面及整合船舶儀控數據，適合運行在高階遊艇及大型郵輪，成為次世代高階海圖儀的新產品。

佳世達（2352）集團小金雞眾福科今年3月合併營收3.07億元，月增12.7%，年減17.7%。累計今年第1季合併營收8.61億元，季增10.3%，年減19.5%；今年營運將呈逐步升溫走勢。

眾福科在Embedded World首度亮相59吋高階海圖儀。圖／眾福科提供
眾福科在Embedded World首度亮相59吋高階海圖儀。圖／眾福科提供

電動車 顯示器

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