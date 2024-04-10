永佳捷董座許作名新書問世 台商必須因應市場變化準備第二套劇本

永佳捷董事長許作名將一路打拚的心路歷程撰寫成《台灣資本1949～台商學》一書，美國哈佛教授Meg Rithmire還為新書推薦寫序；許作名也分析，海峽兩岸的形勢關係複雜，台商短期內要脫離大陸困難度很高，台商必須因應市場變化，準備第二套劇本來因應市場變化。

永佳捷董事長許作名將一路打拚的心路歷程撰寫成「台灣資本1949～台商學」今天舉行新書論談及發表會，邀請學者中央研究院政治學研究所研究員暨國立政治大學政治系教授冷則剛及中研院政研所博士研究員劉明浩一起進行新書論談會。

許作名離開國內電梯龍頭永大機電董座後，選擇自行創業成立永佳捷電梯，在國內建商龍頭寶佳集團的大力支持下，近年來電梯品質高性價比在業界打出名號，新年度還要開始拓展北美市場，今年將把電梯賣到美國，並且要在當地設立分公司。

歷經多年的耕耘，不少發展優秀的台灣企業，揚名國際，同時也逐漸引起國際資本的覬覦，許作名也表示，這也是所有家族企業必須面臨的問題，如何準備好在世界級的競爭下脫穎而出，又能在傳承的過程中做到防禦商業策略併購威脅，成為所有家族企業要積極思考的問題。

冷則剛分析，台灣對東南亞的投資持續增加，大陸對於東南亞的投資也急速攀升，這並不代表台商要放棄大陸市場，這個市場距離台灣最近，在變化萬千的商戰市場中，廠商自有他的因應之道，就像台積電不斷在海外擴廠；怎麼樣去估量大陸的問題，大家不能只看到大陸的問題，要看到大陸的韌性，了解大陸的思考邏輯，破除很多繼存的看法，找到最適合的發展之道。

劉明浩認為，變質的全球化將進入新變局，地緣政治影響下的全球化新局，美國陣營vs.大陸陣營，如何在兩套標準的世界找到最佳的利基。台灣資本的下一步?工廠在大陸、市場在美國應該要怎麼辦?對於規模較大的企業，可考慮

市場需求劃分為兩套體系，並充分利用台灣企業在兩大市場之間溝通協調的獨特地位，供應鏈調整是必須要做的策略布局。