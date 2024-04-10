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三星德州設廠 美擬補助1923億元
路透報導，拜登政府計畫下周宣布提供南韓三星電子超過六十億美元（約台幣一九二三億元）的直接補貼，協助三星在德州泰勒市擴大晶片生產。
消息人士說，美國商務部長雷蒙多將宣布這筆補貼款，提供給三星在泰勒的四座設施營建，其中包括三星在二○二一年宣布以一七○億美元設立的晶圓廠、另一座工廠、一座先進封裝廠與一座研發中心。而三星取得這項補助，也將把在美國的投資金額提高超過一倍至四四○億美元以上，其中將包括在尚未公開的另一個地點進行投資。
一名知情人士表示，這會是根據晶片法案規模第三大的補助案，金額僅略低於台積電的補貼案；台積電八日獲得六十六億美元補助，並同意在美國的投資額擴大至六五○億美元。英特爾則在上月獲得核發八十五億美元的補貼。
此外，南韓總統尹錫悅昨天宣布，在二○二七年之前，將投資九點四兆韓元（約台幣二二四○億元）於人工智慧（ＡＩ）與ＡＩ晶片，並成立一點四兆韓元規模的基金，目標是成為全世界前三大ＡＩ強權，並在全球系統半導體市場取得百分之十以上市占率。
南韓科學資通科技部與貿工能源等相關部會在聯合聲明中表示，將快速尋求獎勵措施，支持投資晶片公司，原訂今年底結束的最高百分之廿五的租稅抵減也將考慮延長。另外，為鼓勵加速建立晶片製造大型聚落，將主動強化水資源與電力等基礎設施。
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