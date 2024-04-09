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AMD攻AI 推第2代Versal AI Edge與Versal Prime系列自行調適晶片

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
AMD推第2代Versal AI Edge系列與第2代Versal Prime系列自行調適系統單晶片。照片/AMD提供
AMD推第2代Versal AI Edge系列與第2代Versal Prime系列自行調適系統單晶片。照片/AMD提供

超微（AMD）於9日宣布，在Versal自行調適系統單晶片（SoC）產品線中，推出第2代Versal AI Edge系列與第2代Versal Prime系列自行調適SoC，其將預先處理、AI推論與後處理整合在單一元件中，能為AI驅動型嵌入式系統提供端對端加速。

AMD表示，這些第2代Versal系列產品組合中的首批元件奠基於第1代，具備強大的全新AI引擎，比第1代Versal AI Edge系列元件提供至多3倍的每瓦TOPS效能提升，同時全新高效能整合Arm CPU，預計可提供相較第1代Versal AI Edge和Versal Prime系列元件至多10倍的標量算力提升。

同時，AMD指出，第2代Versal系列元件提供平衡效能、功耗、占板面積，以及先進的功能安全與資訊安全，可為汽車、航太與國防、工業、視覺、醫療、廣播與專業影音市場設計高效能邊緣最佳化型產品。

AI AMD Edge

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