英媒：兩岸緊張 台廠擬海外另設總部

英國金融時報報導，光寶科技和佳世達等幾家大型台灣製造商正考慮在海外設立第二總部，以防一旦中共武力犯台仍能維持營運。

台灣KPMG合夥人郭士華表示，「我們有客戶正在尋求或規畫設立第二總部」，這些集團為製造業，「正在東南亞尋找設立第二總部的地點，以便在台灣發生緊急情況下，在國外能有立即啟動的替代指揮系統」。

這些計畫多數在初步階段，但凸顯全球確保供應鏈穩定的行動，正迫使在製造和科技產品供應鏈中扮演重要角色的企業，必須大幅調整。

報導說，幾位人士指出，研擬海外第二總部選項的企業包括光寶科技和佳世達。佳世達發言人表示，並未考慮在海外設立第二總部；光寶科則未回應。

儘管台灣專家認為，中國大陸短期不太可能武力犯台，但北京加強施壓力度、再加上動用軍事威嚇手段，促使許多外國企業與台灣企業集團的客戶啟動一些應變計畫。

大陸製造成本上升、美中貿易戰及客戶要求「去中化」等因素，已促使鴻海集團、和碩等業者在東南亞、印度、墨西哥、美國和歐洲擴張。

在台灣的一家國際顧問公司主管透露，許多公司仍聚焦於地理上的分散製造及建立應變架構等，但「最大型集團的高層已展開備用總部討論」，他敦促客戶至少在第二據點複製一些總部功能，「必須自問，如果衝突迫使必須中止台灣據點運作長達六個月或一年，還能存活嗎」。

一家公司的財務長透露，該集團考慮在新加坡設立第二總部，因為該集團正在兩個東南亞國家擴大生產。其他參與類似討論的人也說，新加坡、日本、瑞士和荷蘭都是建立第二總部的選項，但排除美國。雖然美國是台灣科技公司的主要市場，但由於稅務因素，美國並非設立第二總部的合適選項。

工業電腦大廠研華共同創辦人何春盛說，共軍二○二二年八月的環台軍演，曾引發第二總部的討論，但他認為沒有迫切性，因為所有工作都能透過電腦完成。