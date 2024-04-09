凌巨營收／3月6.43億元 月增1.3%

中小尺寸面板廠凌巨（8105）今（9）日公告今年3月合併營收6.43億元，月增1.3%，年減15.9%。凌巨累計今年第1季合併營收19.96億元，季減8.5%，年減15.1%，來到近14季單月新低點。

凌巨2023年合併營收90.42億元，年減13.2%。毛利率8.36%，年減2.58個百分點。稅後純益2.36億元，年減61.5%；每股稅後純益0.53元。董事會決議擬配發0.1元現金股利，這項盈餘分配案將於6月28日股東常會中承認。

403花東強震全台受響，凌巨當公告表示，確認桃園廠、新竹廠、頭份廠的員工皆平安；員工家屬狀況同步確認中。至於，設備及生產狀況：桃園廠及新竹廠發生管線損壞、漏水事故，已進行修復工作， 將儘快恢復。地震對公司業績影響：因修復工作進行中，此次地震影響尚在調查。如果對業績產生重大影響，將及時揭露。

凌巨今天股價小漲0.2元，成交量1,371張，收13.9元。