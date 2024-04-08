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台積電獲美國補助將蓋亞利桑那州第三廠 經濟部說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

針對台積電（2330）獲美國晶片法案補助，經濟部8日表示，台灣是台積電最重要的基地，即使因應國外客戶需求，有全球布局規劃，在台灣的產能也會維持八至九成。目前最先進的2奈米廠，2025年也將在台灣大量商用投產2奈米製程，2023年7月台積電則在台灣成立全球唯一的研發中心，世界矚目的先進封裝廠也在嘉義等地持續建置，半導體產業在全球布局時，台灣作為生產關鍵重心的方向不變。

至於台積電後續的對外投資的計畫，經濟部表示，由於尚未送給投審司審查，後續如果有相關計畫送案，會依照目前投資審查機制依法審查。

台積電 經濟部

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