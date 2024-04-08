集邦：電視面板4月報價續漲、監視器面板漲幅擴大

集邦科技（TrendForce）今（8）日公布4月上旬面板報價，其中，電視面板4月報價續漲、監視器面板漲較之前擴大。TrendForce資深研究副總邱宇彬表示，遭遇403的花東強震，面板生產端在歷經停機檢修後，各產線大多已經回歸正常生產的行列，對於短期的面板供給衝擊有限。

邱宇彬指出，電視面板4月延續3月的漲價趨勢，各尺寸報價都呈現續漲的狀態。然而伴隨著面板廠稼動率回升，供給量增加的同時，部分尺寸的漲幅相較前月開始有稍微收斂的跡象。目前預估4月32/43吋漲幅1美元，50/55吋漲幅1~2美元，65/75/85吋的需求表現相對強勁，漲幅3~4美元。

監視品面板方面，MNT面板所處的環境不乏正面因素，包括：品牌對於面板的採購逐漸增加、TV持續漲價的激勵、以及面板廠不甘虧損反應在生產上的保守操作與強烈的漲價意識，種種條件促成4月漲勢較前月擴大。主流尺寸Open Cell的漲勢最為犀利，預計本月漲幅為 0.5~1美元。在模組部份，主流23.8吋因為需求規模最大，漲幅0.5美元，27吋與21.5吋漲幅則落在0.3~0.5美元間。

邱宇彬表示，4月NB市場處於新一個季度的初期，也是品牌對於面板備貨需求相對疲軟的一個時期，因此面板廠雖然想促成NB跟進TV與MNT的漲價格局，市場共識與需求底氣仍稍顯不足。預估4月包括14/15.6吋等多數主流尺寸報價仍維持持平走勢，僅有受惠於ChromeBook帶動需求的11.6吋HD/TN產品小漲0.1美元。