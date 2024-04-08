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中華電信強打5G智慧海港2.0及創新觀光應用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）表示，推動「5G智慧海港2.0及創新觀光應用計畫」，在為台南安平港與高雄港發展注入新動能。安平港是臺灣最古老且具有豐富歷史文化的港口之一，而高雄港則是臺灣最重要的國際貿易港口之一。中華電信透過無人載具的應用為這兩個港口的現代化發展提供全方位的支援，促進其在國內外的競爭力與影響力。

中華電信表示，集合中華電信集團資源，聯合中華系統整合以及中華資安子公司，並廣結盟亞果遊艇開發公司，透過無人機、自主移動機器人（AMR）、水面無人載具（無人船）以及IoT感測設備，建構整合陸海空全域無人載具的5G智慧巡檢（智慧海港2.0）解決方案。

中華電信表示，團隊特別為安平港與高雄港場域開發「5G SMART PORT 無人載具智慧應用系統」，自計畫展開至今，已執行推動無人機、水面無人載具、IoT油污偵測、自主移動機器人巡檢等應用驗證。在計畫中，所有的無人載具都是MIT台灣製造，並透過中華電信5G傳送資料，能即時偵測並回報當下的狀況。

在安平亞果遊艇碼頭，中華電信向交通部展示本計畫「5G SMART PORT 無人載具智慧應用系統」。透過系統，可即時觀看安裝於安平港的IoT油污感測設備的偵測狀況，當油污數值異常時，透過LINE即時傳送告警通知港區管理單位，讓非法偷排廢污油的船舶有跡可循。同時，系統還可觀看水面無人載具、無人機及自主移動機器人的行走路徑與即時影像，讓遠端監控人員了解水面無人載具垃圾蒐集情況、無人機AI偵測落水人員並投放救生圈、自主移動機器人巡檢，完整巡檢紀錄，可有效取代人力作業、提升巡檢效率、保障人員安全、減少二氧化碳排放，維護海洋生態環境，打造安全、效率、品質、永續的智慧港口；除此，本計畫更結合VR虛擬實境，展示亞果遊艇碼頭港灣的美景，期望帶動親海港灣及相關產業的發展。

中華電信認為，5G智慧海港不僅是未來趨勢，台灣成熟的技術更是引領市場走入5G新時代的關鍵。中華電信善用5G高速率、低延遲、大連結等特性，共同提升港灣競爭力，拓展布局走向國際！

5G 中華電信 無人機

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