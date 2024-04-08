宏碁電競筆電 蟬聯三年南美市場第一
根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）電競筆電持續熱銷南美市場，2023年全以29%市占率蟬聯三年品牌冠軍；其中，南美電競大國巴西穩定以過半的市占率領先各品牌，截至目前更是長達25個季度穩坐市場霸主，締造難以撼動的佳績。
宏碁持續推出效能強大、帶給玩家嶄新遊戲體驗的產品，深耕南美電競市場，並在南美電競大國巴西獲得玩家青睞。Predator電競品牌具有多元的產品線，能滿足專業及休閒玩家的各式需求；全新Predator Helios電競筆電系列，結合強大性能、高階散熱技術，以及令人驚艷的視覺顯示效果，提供玩家極致的遊戲冒險體驗。
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