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Arm推出全新車用技術及運算子系統路徑圖 縮短新車上市時程
全球矽智財（IP）領導廠商Arm今日及其生態系推出了最新的Arm車用（AE）處理器，以及全新的虛擬平台等一系列的產業創舉。這些平台自即日起就能提供業界使用，將加速汽車開發週期長達兩年。
Arm資深副總裁暨車用事業部總經理 Dipti Vachani 說，「汽車市場正在經歷前所未有的轉變，產業對於車輛自主性、更先進的使用者體驗以及電氣化趨勢具有更高的需求，催生了軟體和 AI 的爆炸性成長。」他進一步說：「汽車電子元件日趨複雜，因此維持創新步調及加速上市時程，可說是重新思考產品開發的基礎。」
Arm首次將基於 Armv9 的技術導入車用領域，使業界能夠運用最新一代Arm架構提供的 AI、安全和虛擬化功能。為了滿足當前汽車產業日益成長的效能需求，Arm正在運用其在基礎設施市場的領導地位，將伺服器等級的 Neoverse 技術導入車用領域，加上基於 Armv9 的全新 Cortex-A 產品，進一步實現可擴充性。
展望未來，系統將更趨複雜，對安全的需求也將更加巨大，Arm需要為合作夥伴將所有運算元件整合在一起，在關鍵的部分落實標準化以達到一致性。應用於車用領域的Arm CSS，將提供預先整合和驗證的Arm車用（AE） IP 配置，並使用領先的晶圓製程，針對效能、功耗和面積進行了優化。第一款車用CSS預期於2025年上市供應。
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