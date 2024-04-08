中華電防詐再升級 全球國際來話、國際 VoLTE 來話警示

中華電信（2412）8日宣布，繼去年12月中推出行動「全球國際來話」之語音7秒警示，並於今年3月底再完成「國際VoLTE來話」之語音7秒警示。

中華電信指出，配合政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」政策，並在國家通訊傳播委員會指導下，繼去年9月率先上線行動電話「+8869」及市話國際來話語音警示服務後，持續推出行動「全球國際來話」及「國際VoLTE來話」之語音7秒警示，為共同守護國人財產安全做出貢獻。

中華電信表示，行動「全球國際來話」及「國際VoLTE來話」語音7秒警示，將來話號碼顯示全球國碼或未顯示號碼的「全球國際來話」、以及於國外使用VoLTE語音撥打國內電話的「國際VoLTE來話」，皆納入語音7秒警示防護，更全方位提供國際來話之語音警示，關心和提醒民眾「小心國際來話之詐騙」，充份展現本公司在經過縝密思考、團隊用心研發之防制措施，已對國際詐騙發揮精準打擊效果，可有效遏止利用國際語音進行詐騙。

中華電信表示，行動通信客戶接到上述之國際語音來話時，會先聽到國/台語警示語音提醒(國語：「這通是國際電話，請注意，小心詐騙」及台語：「這通是國際電話，要小心喔，毋通乎人騙去」)，以提供民眾快速辨別國際來話，並能適時提高警覺。

中華電信強調，配合政府政策，防制國際詐騙一向不遺餘力，並已於國際電話、市內電話以及行動通信各個環節採取一系列防制措施，後續仍將秉持以客戶為中心之服務精神，積極研發適當防制措施，為守護全民財產安全盡一份心力。