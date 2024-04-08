快訊

王品集團初瓦、嚮辣食物中毒延燒 今再增34例「上吐下瀉」就醫

花蓮強震後餘震已749起 氣象署：不排除還有規模5以上餘震

中華電防詐再升級 全球國際來話、國際 VoLTE 來話警示

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信。圖／本報系資料照片
中華電信。圖／本報系資料照片

中華電信（2412）8日宣布，繼去年12月中推出行動「全球國際來話」之語音7秒警示，並於今年3月底再完成「國際VoLTE來話」之語音7秒警示。

中華電信指出，配合政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」政策，並在國家通訊傳播委員會指導下，繼去年9月率先上線行動電話「+8869」及市話國際來話語音警示服務後，持續推出行動「全球國際來話」及「國際VoLTE來話」之語音7秒警示，為共同守護國人財產安全做出貢獻。

中華電信表示，行動「全球國際來話」及「國際VoLTE來話」語音7秒警示，將來話號碼顯示全球國碼或未顯示號碼的「全球國際來話」、以及於國外使用VoLTE語音撥打國內電話的「國際VoLTE來話」，皆納入語音7秒警示防護，更全方位提供國際來話之語音警示，關心和提醒民眾「小心國際來話之詐騙」，充份展現本公司在經過縝密思考、團隊用心研發之防制措施，已對國際詐騙發揮精準打擊效果，可有效遏止利用國際語音進行詐騙。

中華電信表示，行動通信客戶接到上述之國際語音來話時，會先聽到國/台語警示語音提醒(國語：「這通是國際電話，請注意，小心詐騙」及台語：「這通是國際電話，要小心喔，毋通乎人騙去」)，以提供民眾快速辨別國際來話，並能適時提高警覺。

中華電信強調，配合政府政策，防制國際詐騙一向不遺餘力，並已於國際電話、市內電話以及行動通信各個環節採取一系列防制措施，後續仍將秉持以客戶為中心之服務精神，積極研發適當防制措施，為守護全民財產安全盡一份心力。

VoLTE 中華電信 詐騙

延伸閱讀

移工人頭戶供查防詐 警政署、移民署將配合

台科大傑出校友 中華電信總經理林昭陽等3人獲選

誠信金融論壇周三登場／金融防詐2.0 產官學教戰

花蓮大地震愛心湧入 警方提醒小心防詐別讓善心變傷心

相關新聞

揚明光受火災波及廠房 自4月8日起陸續恢復生產

揚明光（3504）今天發布重大訊息表示，新安廠頂層出租緯創（3231）的區域在3月25日晚間發生火警，4月8日起視生廠設...

中華電防詐再升級 全球國際來話、國際 VoLTE 來話警示

中華電信（2412）8日宣布，繼去年12月中推出行動「全球國際來話」之語音7秒警示，並於今年3月底再完成「國際VoLTE...

啟碁擴大墨西哥布局 強化全球製造

啟碁科技（6285）宣布，買下Resideo位於墨西哥華雷斯城的工廠、營運項目及員工，擴大全球製造布局。

光罩3月營收6.38億元 月、季營收雙增

光罩（2338）今日公布3月合併營收為6.38億元，月增21%、年增16%；累計今年第1季累計合併營收達18.5億元元，...

聯發科首度聯手生態系夥伴 深化科技為善影響力

由IC設計大廠聯發科技（2454）所發起的「智在家鄉」數位社會創新競賽今年邁入第七屆。今年聯發科首度邀集半導體生態系夥伴...

不只黃仁勳、蘇姿丰！台北國際電腦展再邀「科技巨擘」開講

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰都將在6月搭乘專機來台參加台北國際電腦展，主辦單位8日宣布，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。