聯茂首季營運符合預期 法人看好切入GB200供應鏈成長

聯茂（6213）日前公布2月自結，營收為17.22億元，稅前純益為3,000萬元，本期淨利為1,400萬元，稅後 EPS0.04元，獲利較低主要是因為工作天數少，產能利用率偏低的關係，大致符合法人預期，而整體首季營運符合預期，法人並看好切入GB200供應鏈帶動成長。

聯茂並公布3月營收為21.30億元，月成長23.67%，年減少4.87%，符合法人預期。

展望未來，法人分析，聯茂2024年隨著消費性電子的復甦，配合伺服器新平台和車用電子的需求暢旺，營收有望呈現20%以上的高成長，且切入GB200供應鏈，題材和獲利成長兼備。