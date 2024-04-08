專利公布 華為三摺機可望本季底推出

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大陸手機品牌大廠華為推出旗下第一款、也是全球第一支「三摺機」有譜。大陸國家智慧財產局公布華為最新「摺疊屏設備」專利，描述三摺機的設計內容。市場預期，華為新專利到位，意味三摺機推出時程不遠，最快本季底至第三季問世，有助進一步刺激買氣。

華為近年來不但重返主流智慧手機市場，在摺疊機市場也攻城掠地，今年首季在Mate X5和Pocket 2積極搶市帶動下，全球摺疊機市占率首度超越三星，成為新一代摺疊機霸主。

目前三星與華為囊括全球超過八成的摺疊機市占率，但分析師指出，蘋果極可能在今年或明年推出首款摺疊機，屆時摺疊機市場將呈現三強鼎立局面，而消費者不僅有更多產品選擇，且價格可能比現在更便宜。

據悉，過往摺疊機售價大多是一千美元（約台幣三萬二千元）起跳，部分旗艦機種甚至要價一千五百美元，但隨著三星、華為可能在今年發表平價款摺疊機，未來低於一千美元的摺疊機將愈來愈多。

目前市面上的摺疊機，均採用兩片螢幕對摺或橫向等雙向摺疊方式，三摺機則是多加一片螢幕，讓三片螢幕摺疊，讓螢幕完全伸展後的顯示面積更大。陸媒報導，華為三摺機新專利揭露更多相關設計細節，包括全機共使用三個殼體、兩個鉸鏈以及一塊柔性螢幕，透過鉸鏈的形變，讓所有殼體實現相對摺疊與展開的功能，並經由特殊設計，讓摺疊的厚度能降低，並減輕重量。

華為在摺疊機市場崛起早有跡象。據了解，華為去年下半年擴大採購更多面板，去年第四季，京東方手機面板供應量已超過三星Display，而包括鏡頭、軸承等關鍵零組件的採購量也同步擴大，並延續至今年首季。

業界人士認為，華為三摺機若能在第二季或第三季順利問世，將直接與三星準備發表的新款摺疊機Galaxy Z Flip 6、Fold 6正面對決，摺疊機市場競爭將更趨白熱化，市場商機也可望同步擴大。

針對摺疊機品牌競爭態勢，業界人士分析，隨著三星、華為不斷投入摺疊機市場，蘋果為不落人後，推出摺疊機已是箭在弦上、不得不發，但如何後發先至，甚至讓果粉埋單，又不影響既有的iPhone銷售量，恐怕是最大的課題。